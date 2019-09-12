Рябошапка уволил первого заместителя Генпрокурора

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должностей первого заместителя Генпрокурора Юрия Севрука и начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины Владимира Бедрикивского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.