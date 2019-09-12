Рябошапка уволил первого заместителя Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил с должностей первого заместителя Генпрокурора Юрия Севрука и начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины Владимира Бедрикивского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.
"Руководствуясь ст. 9 Закона Украины "О прокуратуре", Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей первого заместителя Генерального прокурора Украины Ю. Севрука, начальника Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины В. Бедрикивского", - говорится в сообщении.
Ранее Генеральным прокурором был уволен Дмитрий Сторожук.
Напомним, Генпрокурор назначил главным военным прокурором Виктора Чумака.