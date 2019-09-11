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Генпрокурор призначив головним військовим прокурором Віктора Чумака

Генпрокурор призначив головним військовим прокурором Віктора Чумака

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака заступником Генерального прокурора – Головним військовим прокурором. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГПУ.

“Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 Закону України “Про прокуратуру”, 11 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником Генерального прокурора — Головним військовим прокурором", - вказали у пресслужбі.

Як зазначається, 10 вересня 2019 року Президент України Володимир Зеленський підписав погодження кандидатури Віктора Чумака для призначення на вказану посаду.

Довідка: Віктор Чумак у 1995 році закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю “Правознавство”. До 1999 року працював у Національній академії державної прикордонної служби. У 2000 році — очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України. У 2004-2009 роках працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень. Віктор Чумак був народним депутатом України 7-го та 8-го скликань. З 2012 року працював на посаді голови Комітету Верховної ради з питань протидії запобігання корупції, а з 2014 року — заступника голови Комітету з питань запобігання і проти корупції.

Нагадаємо, раніше Анатолій Матіос, який до цього обіймав посаду головного військового прокурора, подякував співробітникам військової прокуратури за роки служби.

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