Генпрокурор назначил главным военным прокурором Виктора Чумака
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 года, подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором", - указали в пресс-службе.
Как отмечается, 10 сентября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.
Справка: Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение". До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины. В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований. Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. С 2012 года работал в должности председателя комитета Верховной Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя комитета по вопросам предупреждения и против коррупции.
Напомним, ранее Анатолий Матиос, который до этого занимал должность главного военного прокурора, поблагодарил сотрудников военной прокуратуры за годы службы.