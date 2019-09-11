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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 86800 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114809 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106570 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113206 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121026 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148902 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149116 просмотра

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Актуальное
Генпрокурор назначил главным военным прокурором Виктора Чумака

Генпрокурор назначил главным военным прокурором Виктора Чумака

Киев  •  УНН

 • 22388 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, руководствуясь статьей 9 Закона Украины "О прокуратуре", 11 сентября 2019 года, подписал приказ о назначении Виктора Чумака заместителем Генерального прокурора - Главным военным прокурором", - указали в пресс-службе.

Как отмечается, 10 сентября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Виктора Чумака для назначения на указанную должность.

Справка: Виктор Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение". До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины. В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований. Виктор Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов. С 2012 года работал в должности председателя комитета Верховной Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя комитета по вопросам предупреждения и против коррупции.

Напомним, ранее Анатолий Матиос, который до этого занимал должность главного военного прокурора, поблагодарил сотрудников военной прокуратуры за годы службы.

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