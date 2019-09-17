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Рябошапка назвал ключевые аспекты законопроекта по реформе прокуратуры

Рябошапка назвал ключевые аспекты законопроекта по реформе прокуратуры

Киев  •  УНН

 • 12298 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Генпрокурор Руслан Рябошапка рассказал, что ключевым аспектом проекта закона Президента, что касается реформы прокуратуры, является внедрение процесса переаттестации для прокуроров и дальнейшая возможность обновления и очищения кадров в составе прокуратуры. Об этом Рябошапка рассказал журналистам, отвечая на вопрос по законопроекту президента Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры” (№ 1032), передает УНН.

Генпрокурор отметил, что орган самоуправления — Совет прокуроров — продолжит работать.

“Совет прокуроров продолжает работать. Более того, она получит новую функцию. Эта функция очень важна, она связана с урегулированием конфликта интересов среди прокуроров. Совет прокуроров и в дальнейшем осуществлять защиту прокуроров от давления: наружного или внутреннего”, — рассказал Рябошапка.

В частности, он добавил, что орган “немного переформатируется”, теперь он будет осуществлять дисциплинарное производство в отношении прокуроров.

“Раньше это была квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, сейчас это будут кадровые комиссии, их будет создано несколько”, — отметил Рябошапка.

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По словам Генпрокурора, “прокурор не будет иметь абсолютной власти относительно увольнения или назначения прокуроров, поскольку основания для освобождения четко определены в законе: их не стало меньше, их не стало больше”.

Он добавил, что “ключевым аспектом” проекта закона Президента Украины станет то, что “запускается процесс переаттестации прокуроров, и дается возможность для обновления и очищения кадрового состава прокуроров”.

“Мы к этому процессу хотели бы привлечь как представителей международных организаций, наших иностранных партнеров, так и экспертов гражданского общества. Чтобы процесс был открыт, и чтобы это в очередной раз не превратилось в профанацию”, — рассказал Рябошапка.

Он отметил, что переаттестация позволит дать оценку кадровому составу, в том числе, будут учитываться основания, что, например, были причиной для предварительной люстрации.

“Какая была биография у человека, где он работал, какие решения принимал на этой должности”, — сказал Рябошапка и добавил, что таким образом можно будет оценить добродетель и профессиональной пригодности этих людей.

В частности, Рябошапка рассказал еще некоторые детали о процессе переаттестации. По его словам, сам процесс — будет достаточно длительным. Особенно, если учесть количество прокуроров в стране — 11 тысяч.

“Я думаю, что максимум вся реформа затянется где-то года на два”, — сказал Рябошапка.

Напомним, Рябошапка 18 сентября соберет совещание в ГПУ по расследованию поджога дома Гонтаревой.

Украинские Национальные Новости

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