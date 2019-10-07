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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокуроров заставляют подписать заявления, открывающие путь к их необоснованному увольнению (документ)

Киев • УНН

 • 110676 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В рамках действия нового “закона о прокуратуре”, работники органов прокуратуры получили заявления “о переводе на должность” установленного образца на имя Генерального прокурора. В случае отказа ее подписывать, прокурорам угрожают не допустить их к процедуре проведения аттестации, передает УНН со ссылкой на собственные источники в органах прокуратуры.

Прокуроров заставляют подписать заявления, открывающие путь к их необоснованному увольнению (документ)

Заявление предусматривает согласие сотрудника прокуратуры с условиями и процедурами проведения аттестации, а также согласие на увольнение в случае неуспешного прохождения любого из этапов аттестации.

"В частности, подтверждаю, что я осознаю и принимаю, что в случае неуспешного прохождения любого из этапов аттестации, предусмотренного Порядком, а также при условии наступления одного из оснований, предусмотренных пунктом 19 раздела II “Заключительные и переходные положения “Закона, меня будут уволены с должности прокура”, — говорится в заявлении.

Кроме этого, предлагаемый Офисом генерального прокурора образец заявления содержит пункт о согласии работника прокуратуры на то, что он может быть уволен на основании анонимного доноса, при этом без права официального опровержения информации с такого доноса.

“... я согласен с тем, что во время проведения собеседования и принятие решения кадровой комиссией может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), не подлежит дополнительному официальному подтверждению”, — говорится в заявлении , которые заставляют подписать прокуроров.

Права внести коррективы в предлагаемые заявления работники органов прокуратуры не имеют, а в случае отказа подписывать согласие на все выше указанное, прокуроров обещают не допустить к тестированию.

Редакция УНН направила в Офис генерального прокурора информационный запрос с просьбой опровергнуть или подтвердить указанную информацию.

Напомним, как писал УНН, Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры”, в котором речь идет о создании Офиса Генпрокурора, вступил в силу 25 сентября в текущем году.

Также напомним, ранее Рябошапка обещал, что к аттестации будут допущены все действующие прокуроры и следователи.

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