Проходить аттестацию на условиях Рябошапки пока согласились только 15% прокуроров

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 35080 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 78245 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 123135 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 115289 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 66004 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73363 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187236 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150545 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158694 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138658 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
0м/с
55%
Популярные новости

Лидер Ирана заявил, что переговоры с США идут хорошо, но могут зайти в никуда

15 апреля, 18:34 • 4550 просмотра

На столичной Бессарабской площади произошло ДТП: затруднено движение

15 апреля, 18:42 • 3824 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 10162 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 2758 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 3160 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 123135 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 115289 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 88995 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100790 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 130790 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 8826 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11986 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14616 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17455 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19334 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Проходить аттестацию на условиях Рябошапки пока согласились только 15% прокуроров

Киев • УНН

 • 13737 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Свое согласие на прохождение аттестации в новом Офисе Генерального прокурора пока предоставили 15,1% действующих сотрудников органов прокуратуры. Такие данные на своей странице в Facebook опубликовала бывшая пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

Проходить аттестацию на условиях Рябошапки пока согласились только 15% прокуроров

В частности, по состоянию на 8 октября, всех сотрудников центрального аппарата ГПУ (а это 1337 человек) согласие подписали 134 человека, или 10% от общего количества.

В прокуратуре АРК из 52 действующих прокуроров заявление на прохождение аттестации подписали 8 человек (или 15,4%).

Меньше всего заявлений в процентном значении подписали сотрудники органов прокуратуры Львовской области - 4 человека из 459 прокуроров (или 0,9%).

В Харьковской области на прохождение аттестации согласились 10 прокуроров с 673 работников (или 1,5%).

Наиболее активно заявления о переводе в новый Офис Генерального прокурора на условиях прохождения аттестации подписывают прокуроры Луганской области (60,2% или 209 из 347 сотрудников), Херсонской области (44,7% или 148 с 331) и Кировоградской области (36,4% или 98 прокуроров с 269).

В Киевской области заявления подписал 41 сотрудник из 482 действующих прокуроров, что составляет 8,5%.

Всего с 11 655 сотрудников органов прокуратуры по всей стране, согласие на аттестацию на условиях Офиса Генерального прокурора пока предоставили 1761 прокурор, или 15,1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуроров заставляют подписать заявления, что открывают путь к их необоснованному увольнению

Напомним, что эти условия нового Офиса допускают право кадровых комиссий руководствоваться в своих решениях сведениям о кандидате на должность, полученными от анонимных источников и не предусматривают права прокурора на официальное опровержение таких сведений.

"... я согласен с тем, что во время проведения собеседования и принятии решения кадровой комиссией может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), что не подлежит дополнительному официальному подтверждению", - говорится в типичном заявлении "о переводе", которое разработали на распространили в Офисе Генерального прокурора, и которую сейчас предлагают подписать всем тем, кто хочет попробовать пройти аттестацию.

Прокуроры уже выразили свое возмущение по этому поводу, назвав такое "условие" прохождения аттестации "дискриминацией по профессиональному признаку".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.45
Bitcoin
$83,708.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,297.97
Ethereum
$1,590.96