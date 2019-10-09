Проходить аттестацию на условиях Рябошапки пока согласились только 15% прокуроров

В частности, по состоянию на 8 октября, всех сотрудников центрального аппарата ГПУ (а это 1337 человек) согласие подписали 134 человека, или 10% от общего количества.

В прокуратуре АРК из 52 действующих прокуроров заявление на прохождение аттестации подписали 8 человек (или 15,4%).

Меньше всего заявлений в процентном значении подписали сотрудники органов прокуратуры Львовской области - 4 человека из 459 прокуроров (или 0,9%).

В Харьковской области на прохождение аттестации согласились 10 прокуроров с 673 работников (или 1,5%).

Наиболее активно заявления о переводе в новый Офис Генерального прокурора на условиях прохождения аттестации подписывают прокуроры Луганской области (60,2% или 209 из 347 сотрудников), Херсонской области (44,7% или 148 с 331) и Кировоградской области (36,4% или 98 прокуроров с 269).

В Киевской области заявления подписал 41 сотрудник из 482 действующих прокуроров, что составляет 8,5%.

Всего с 11 655 сотрудников органов прокуратуры по всей стране, согласие на аттестацию на условиях Офиса Генерального прокурора пока предоставили 1761 прокурор, или 15,1%.

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Напомним, что эти условия нового Офиса допускают право кадровых комиссий руководствоваться в своих решениях сведениям о кандидате на должность, полученными от анонимных источников и не предусматривают права прокурора на официальное опровержение таких сведений.

"... я согласен с тем, что во время проведения собеседования и принятии решения кадровой комиссией может приниматься во внимание информация, полученная от физических и юридических лиц (в том числе анонимно), что не подлежит дополнительному официальному подтверждению", - говорится в типичном заявлении "о переводе", которое разработали на распространили в Офисе Генерального прокурора, и которую сейчас предлагают подписать всем тем, кто хочет попробовать пройти аттестацию.

Прокуроры уже выразили свое возмущение по этому поводу, назвав такое "условие" прохождения аттестации "дискриминацией по профессиональному признаку".