Проєкт стратегії відновлення Одещини готовий - посольство Швейцарії
Київ • УНН
Проект Стратегії відновлення та розвитку Одеської області був розроблений обласною адміністрацією спільно з іноземними партнерами, включаючи три швейцарсько-українські програми.
До громадських обговорень готовий проєкт Стратегії відновлення та розвитку Одеської області, напрацьований обладміністрацією спільно з іноземними партнерами. Про це повідомляє посольство Швейцарії в Україні, передає УНН.
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Участь у проєкті взяли три швейцарсько-українські програми – Швейцарсько-український проєкт DECIDE, Проєкт UCORD та Програма EGAP - на прохання Одеської обласної держадміністрації.
"Проєкт Стратегії враховує наслідки та виклики війни для регіону, його природно-географічні особливості та можливості розвитку, а також фокусується на трьох стратегічних пріоритетах – економіці, людському капіталі та врядуванні. Стратегія має стати дорожньою картою для відновлення регіону", - йдеться у повідомленні.
Плідну та довгу історію співпраці між Швейцарією та Одеською областю відзначив, серед інших, керівник відділу співробітництва Посольства Швейцарії в Україні Андреас Губер.
"Інклюзивний та широкомасштабний процес розробки Стратегії є ключовою умовою її успішної реалізації, а також залучення міжнародної спільноти. Тому наступними кроками буде забезпечення широких консультацій з усіма ключовими зацікавленими сторонами та спільна розробка плану реалізації", - зазначив він.
Нагадаємо, міжнародні делегації з усього світу ледь не щотижня відвідують Одещину. За минулий рік - більше 100 візитів, серед яких американський дипломат Курт Волкер, Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді, голова МЗС Британії Девід Кемерон. Детально про ці візити читайте в ексклюзивному коментарі УНН.