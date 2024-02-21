Проект стратегии восстановления Одесской области готов - посольство Швейцарии

К общественным обсуждениям готов проект Стратегии восстановления и развития Одесской области, наработанный обладминистрацией совместно с иностранными партнерами. Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине, передает УНН.

Детали

Участие в проекте приняли три швейцарско-украинские программы - Швейцарско-украинский проект DECIDE, Проект UCORD и Программа EGAP - по просьбе Одесской областной госадминистрации.

"Проект Стратегии учитывает последствия и вызовы войны для региона, его природно-географические особенности и возможности развития, а также фокусируется на трех стратегических приоритетах - экономике, человеческом капитале и управлении. Стратегия должна стать дорожной картой для восстановления региона", - говорится в сообщении.

Плодотворную и долгую историю сотрудничества между Швейцарией и Одесской областью отметил, среди прочих, руководитель отдела сотрудничества Посольства Швейцарии в Украине Андреас Губер.

"Инклюзивный и широкомасштабный процесс разработки Стратегии является ключевым условием ее успешной реализации, а также привлечения международного сообщества. Поэтому следующими шагами будет обеспечение широких консультаций со всеми ключевыми заинтересованными сторонами и совместная разработка плана реализации", - отметил он.

Напомним, международные делегации со всего мира едва ли не каждую неделю посещают Одесскую область. За прошлый год - более 100 визитов, среди которых американский дипломат Курт Волкер, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Подробно об этих визитах читайте в эксклюзивном комментарии УНН.