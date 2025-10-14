Продавали фальшиві БАДи під виглядом держпрограми, ошукавши пенсіонерів: чотирьом киянам оголосили підозру
Київ • УНН
Чотирьом мешканцям Києва повідомлено про підозру у шахрайстві: вони продавали фальшиві БАДи під виглядом державної програми "Підтримка", ошукавши людей похилого віку на майже 100 тис. гривень. Зловмисники позиціонували себе як кваліфіковані фахівці, пропонуючи неіснуючі ліки.
Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом мешканцям Києва у шахрайстві, вчиненому організованою групою. Вони підозрюються у продажі фальшивих БАДів (біологічно активна добавка - ред.) під виглядом державної програми, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.
Деталі
Підозрюваними є чотири мешканці Києва. За даними слідства, у 2022 році вони створили організовану групу з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.
Для здійснення злочинної діяльності вони використовували товариство з обмеженою відповідальністю, від імені якого замовляли виготовлення БАДів на потужностях іншого підприємства. Продукція реалізовувалась під вигаданою торгівельною назвою, але насправді не містила заявлених компонентів.
Підозрювані орендували офіс в бізнес-центрі Києва, звідки телефонували своїм жертвам. Здебільшого, це люди похилого віку з серйозними захворюваннями. Зловмисники позиціонували себе як кваліфіковані фахівці у медичній галузі і пропонували придбати продукцію нібито в межах державної програми "Підтримка".
Наразі слідством доведено шість епізодів шахрайства на суму майже 100 тис. гривень. Також слідчі перевіряють причетність групи до ошукання ще понад 80 осіб на загальну суму близько 1 млн гривень.
Затриманим оголосили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
