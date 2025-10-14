Продавали фальшивые БАДы под видом госпрограммы, обманув пенсионеров: четверым киевлянам объявили подозрение
Киев • УНН
Четверым жителям Киева сообщено о подозрении в мошенничестве: они продавали фальшивые БАДы под видом государственной программы "Поддержка", обманув пожилых людей на почти 100 тыс. гривен. Злоумышленники позиционировали себя как квалифицированные специалисты, предлагая несуществующие лекарства.
Правоохранители сообщили о подозрении четырем жителям Киева в мошенничестве, совершенном организованной группой. Они подозреваются в продаже фальшивых БАДов (биологически активная добавка - ред.) под видом государственной программы, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Подозреваемыми являются четыре жителя Киева. По данным следствия, в 2022 году они создали организованную группу с целью завладения денежными средствами граждан путем обмана.
Для осуществления преступной деятельности они использовали общество с ограниченной ответственностью, от имени которого заказывали изготовление БАДов на мощностях другого предприятия. Продукция реализовывалась под вымышленным торговым названием, но на самом деле не содержала заявленных компонентов.
Подозреваемые арендовали офис в бизнес-центре Киева, откуда звонили своим жертвам. В основном, это люди пожилого возраста с серьезными заболеваниями. Злоумышленники позиционировали себя как квалифицированные специалисты в медицинской отрасли и предлагали приобрести продукцию якобы в рамках государственной программы "Поддержка".
В настоящее время следствием доказано шесть эпизодов мошенничества на сумму почти 100 тыс. гривен. Также следователи проверяют причастность группы к обману еще более 80 человек на общую сумму около 1 млн гривен.
Задержанным объявили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним
