Продавали фальшивые БАДы под видом госпрограммы, обманув пенсионеров: четверым киевлянам объявили подозрение

$41.610.01
48.130.03
ukenru
13:31 • 1688 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 3460 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 10849 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 7212 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53 • 12642 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36 • 10146 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14 • 9412 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28 • 12139 просмотра
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
09:05 • 14553 просмотра
США могут передать Украине только 20-50 ракет Tomahawk - FT
Эксклюзив
08:16 • 14060 просмотра
Беспомощные и беззащитные: нардеп Яцык поддержала инициативу Генпрокурора о безальтернативности пожизненного заключения за преступления против детей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
72%
751мм
Популярные новости
Минус 1200 солдат и 390 БпЛА: Генштаб рассказал о потерях врага за сутки14 октября, 04:29 • 31469 просмотра
8 детей жили без окон, дверей и еды, отец убил собственную дочь: бездействие служб стоит детям жизни - Лубинец14 октября, 04:44 • 7004 просмотра
Компании Илона Маска SpaceX и xAI покупают непроданные Cybertruck от Tesla14 октября, 05:59 • 9342 просмотра
Алек Болдуин и его брат попали в ДТП на трассе вблизи Нью-Йорка14 октября, 06:35 • 11591 просмотра
В Черном море затонуло грузовое судно, украинский экипаж спасен14 октября, 07:09 • 21185 просмотра
публикации
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 1694 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
Эксклюзив
12:47 • 10852 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
Эксклюзив
11:53 • 12644 просмотра
Топ чаев, которые помогут снять напряжение после насыщенного дняPhoto13 октября, 13:30 • 54722 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны13 октября, 12:28 • 54812 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Геннадий Труханов
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Государственная граница Украины
Одесса
Реклама
УНН Lite
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto13:19 • 1750 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto13:05 • 2262 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 26631 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 31337 просмотра
Меган Маркл "сама пригласила себя" на Неделю моды в Париже13 октября, 14:34 • 32739 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
T-72
T-90
Lockheed Martin F-22 Raptor
Financial Times

Продавали фальшивые БАДы под видом госпрограммы, обманув пенсионеров: четверым киевлянам объявили подозрение

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Четверым жителям Киева сообщено о подозрении в мошенничестве: они продавали фальшивые БАДы под видом государственной программы "Поддержка", обманув пожилых людей на почти 100 тыс. гривен. Злоумышленники позиционировали себя как квалифицированные специалисты, предлагая несуществующие лекарства.

Продавали фальшивые БАДы под видом госпрограммы, обманув пенсионеров: четверым киевлянам объявили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении четырем жителям Киева в мошенничестве, совершенном организованной группой. Они подозреваются в продаже фальшивых БАДов (биологически активная добавка - ред.) под видом государственной программы, сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Подозреваемыми являются четыре жителя Киева. По данным следствия, в 2022 году они создали организованную группу с целью завладения денежными средствами граждан путем обмана.

Для осуществления преступной деятельности они использовали общество с ограниченной ответственностью, от имени которого заказывали изготовление БАДов на мощностях другого предприятия. Продукция реализовывалась под вымышленным торговым названием, но на самом деле не содержала заявленных компонентов.

Подозреваемые арендовали офис в бизнес-центре Киева, откуда звонили своим жертвам. В основном, это люди пожилого возраста с серьезными заболеваниями. Злоумышленники позиционировали себя как квалифицированные специалисты в медицинской отрасли и предлагали приобрести продукцию якобы в рамках государственной программы "Поддержка".

В настоящее время следствием доказано шесть эпизодов мошенничества на сумму почти 100 тыс. гривен. Также следователи проверяют причастность группы к обману еще более 80 человек на общую сумму около 1 млн гривен.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним

Правоохранители прекратили деятельность группы, которая сбывала на территории Украины новое наркотическое средство "кратом". Сообщено о подозрении 29 лицам.

Евгений Устименко

ОбществоЗдоровьеКриминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Киев