Проблема меліорації півдня потребує системних кроків, а не розмов - Івченко

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“Звичайно, один із пріоритетів аграрної політики має бути відновлення зрошення у південних регіонах України. Оскільки змінюються кліматичні умови та збільшуються пустелі, зокрема — в Херсонській області. Тож ця територія однозначно потребує і зрошення, і розвитку, і будівництва нових інфраструктурних об’єктів: меліоративних систем і мереж. Але питання мають вирішуватися комплексно, системними кроками, а не розмовами”, — наголосив Івченко.

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Попри важливість відновлення меліоративної системи, є низка питань, без вирішення яких цей напрямок аграрної політики так і залишиться черговою утопією, вважає Івченко, пропонуючи низку системних кроків.

“З одного боку потрібно оновити законодавство, з другого — зробити так, щоб не було монополії на первинних водокористувачах там, де є забір води з водосховищ. Третє — потрібна фінансова кредитна система, яка має надавати гроші на будівництво меліоративних систем, але не під заставу квартир, комбайнів або іншого майна, якого у фермерів немає. Потрібно, щоб фермер спокійно взяв кредит, відшкодував відсоткові ставки, отримував часткове відшкодування за обладнання, яке він купить. А законодавство дозволить йому спокійно проводити меліоративні системи”, — роз’яснив народний депутат.

За словами Івченка, на законодавчому рівні також треба звернути увагу на можливі урегулювання, якщо, наприклад, меліоративна система фермером будується на орендованих землях.

Парламентар окремо зауважив, що його пропозицію як члена аграрного комітету про відшкодування фермеру вартості електроенергії, витраченої на зрошування не була розглянута профільними відомствами.

“Добре, що ми врешті-решт починаємо думати про збільшення врожайності та родючості, але при цьому програма, яку я запропонував парламенту про відшкодування вартості електроенергії на зрошення двічі провалювали. Зокрема, аграрний комітет і профільне міністерство. А це єдина сильна програма, яка б допомогла здешевити процес землеробства безпосередньо на етапі зрошення”, — підсумував Івченко.

Нагадаємо

Раніше Івченко розповів виданню London Globe, які країни та чому саме зацікавлені у вкладенні інвестицій в українську землю.