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Проблема мелиорации юга нуждается в системных шагах, а не разговорах - Ивченко

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Восстановление оросительной системы южных регионов имеет крайне важное значение, учитывая климатические изменения и засухи в Украине. Однако вопрос требует комплексного решения. Какие ключевые моменты нужно учесть и почему без надлежащей законодательной базы восстановление мелиоративной системы - пустые разговоры, УНН рассказал член аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко.

Цитата

"Конечно, одним из приоритетов аграрной политики должно быть восстановление орошения в южных регионах Украины. Поскольку меняются климатические условия и увеличиваются пустыни, в частности - в Херсонской области. Поэтому эта территория однозначно требует и орошения и развития, и строительства новых инфраструктурных объектов: мелиоративных систем и сетей. Но вопросы должны решаться комплексно, системными шагами, а не разговорами", - подчеркнул Ивченко.

Детали

Несмотря на важность восстановления мелиоративной системы, есть ряд вопросов, без решения которых это направление аграрной политики так и останется очередной утопией, считает Ивченко, предлагая ряд системных шагов.

"С одной стороны нужно обновить законодательство, с другой - сделать так, чтобы не было монополии на первичных водопользователей там, где есть забор воды из водохранилищ. Третье - нужна финансовая кредитная система, которая будет предоставлять деньги на строительство мелиоративных систем, но не под залог квартир, комбайнов или иного имущества, которого у фермеров нет. Нужно, чтобы фермер спокойно взял кредит, возместил процентные ставки, получал частичное возмещение за оборудование, которое он купит. А законодательство позволит ему спокойно проводить мелиоративные системы", - разъяснил депутат.

По словам Ивченко, на законодательном уровне также нужно обратить внимание на возможные урегулирования, если, например, мелиоративная система фермером строится на арендованных землях.

Парламентарий отдельно отметил, что его предложение как члена аграрного комитета о возмещении фермеру стоимости электроэнергии, затраченной на орошение не было рассмотрено профильными ведомствами.

"Хорошо, что мы в конце концов начинаем думать об увеличении урожайности и плодородия, но при этом программу, которую я предложил парламенту о возмещении стоимости электроэнергии на орошение дважды проваливали. В частности, аграрный комитет и профильное министерство. А это единственная сильная программа, которая помогла удешевить процесс земледелия непосредственно на этапе орошения", - подытожил Ивченко.

Напомним

Ранее Ивченко рассказал изданию London Globe, какие страны и почему именно заинтересованы во вложении инвестиций в украинскую землю.

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