ПриватБанк відсудив 1 млрд грн у "приватівців"

Кредитний договір між ПриватБанком та ТОВ “Агротермінал” було розірвано 4 листопада 2016 року, через порушення компанією своїх зобов’язань.

Утім, “Агротермінал” зауважувало, що станом на 4 листопада строк виконання зобов'язань з повернення кредиту не настав. Оскільки, граничний термін повернення позики був встановлений кредитною угодою, і він, мовляв, діє до 03.11.2026 року.

Заслухавши думки сторін, суд дійшов висновку, що ПриватБанк правомірно скористався правом на направлення повідомлення про дострокове розірвання кредитного договору.

За даними держреєстру, засновником ТОВ “Агротермінал” є ТОВ “Боріваж”, бенефіціарами якого значаться Олександр Скотнік та Нарек Будагян (через ТОВ “Термінал-Південний”), Ангонас Гарофіта Ніколета (через Амертана Холдінгс ЛТД), Еммануель Флорентіна Хрістіана (через Енстревіо Інвестментс Лімітед), Аресті Сеодоро (через Окталенса Холдінгс ЛТД).

Своєю чергою, ТОВ “Боріваж” і Скотнік також є засновниками ТОВ "Агротермінал Логістік", яке було поручителем ПриватБанку з рефінансування, залученого банком в НБУ ще до націоналізації. Предметом іпотеки був зерновий термінал “Бориваж” в Одеській області, його вартість, узгоджена сторонами іпотечного договору, становила 5,54 млрд грн.

Нагадаємо, в жовтні цього року українські суди задовольнили кілька значних позовних вимог ПриватБанку до компаній, “не чужих” “приватівцям”.

Зокрема, Верховний Суд повернув банку права вимоги на 7,5 млрд грн, Господарський суд Дніпропетровської області - задовольнив позов про стягнення 4 млрд грн заборгованості, а також визнав вимоги на 500 млн грн, щоправда, відхилив претензії на 750 млн грн.

Поряд з цим, за даними ПриватБанку, в ІІІ кварталі він списав кредити, які пов'язує з ексакціонерами, на 3,16 млрд грн (за 2019 рік - лише на 3 млн грн).

Націоналізований банк констатував, що на кінець вересня загальний обсяг кредитного портфелю, який він пов'язує з попередніми акціонерами, становив 217,3 млрд грн (на початок року - 210,6 млрд грн).

Колишні власники банку неодноразово заперечували інформацію НБУ та керівників ПриватБанку, що близько 95% корпоративного портфелю банку, який сформувався до націоналізації, - це були інсайдерські позики.

Також нагадаємо, раніше у ЗМІ оприлюднили частину аудиторського звіту Kroll, у якому йшлося про схему виведення із ПриватБанку 150 млн доларів через 6 офшорних компаній родини українських олігархів Суркісів.

Йдеться про Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments, які сьогодні в українських судах намагаються відсудити у держави Україна 350 млн доларів.



