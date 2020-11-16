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ПриватБанк отсудил 1 млрд грн у "приватовцев"

ПриватБанк отсудил 1 млрд грн у "приватовцев"

Киев  •  УНН

 • 8525 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск ПриватБанка к ООО "Агротерминал" и указал взыскать с компании в пользу банка 1 млрд грн задолженности. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.

Кредитный договор между ПриватБанком и ООО "Агротерминал" был расторгнут 4 ноября 2016-го, из-за нарушения компанией своих обязательств.

Впрочем, "Агротерминал" отмечал, что по состоянию на 4 ноября срок исполнения обязательств по возврату кредита не наступил. Поскольку, предельный срок возврата займа был установлен кредитным соглашением, и он, мол, действует до 03.11.2026 года.

Заслушав мнения сторон, суд пришел к выводу, что ПриватБанк правомерно воспользовался правом на направление сообщения о досрочном расторжении кредитного договора.

По данным госреестра, основателем ООО "Агротерминал" является ООО "Бориваж", бенефициарами которого значатся Александр Скотник и Нарек Будагян (через ООО "Терминал-Южный"), Ангонас Гарофита Николета (через Амертана Холдингс ЛТД), Эммануэль Флорентина Христиана (через Энстревио Инвестментс Лимитед), Арести Сеодоро (через Окталенса Холдингс ЛТД).

В свою очередь, ООО "Бориваж" и Скотник также являются учредителями ООО "Агротерминал Логистик", которое было поручителем ПриватБанка по рефинансированию, привлеченному банком в НБУ еще до национализации. Предметом ипотеки был зерновой терминал "Бориваж" в Одесской области, его стоимость, согласованная сторонами ипотечного договора, составила 5,54 млрд грн.

Напомним, в октябре этого года украинские суды удовлетворили несколько значительных исковых требований ПриватБанка к компаниям, "не чужих" "приватовцам".

В частности, Верховный Суд вернул банку права требования на 7,5 млрд грн, Хозяйственный суд Днепропетровской области - удовлетворил иск о взыскании 4 млрд грн задолженности, а также признал требования на 500 млн грн, правда, отклонил претензии на 750 млн грн.

Наряду с этим, по данным ПриватБанка, в третьем квартале он списал кредиты, которые связывает с экс-акционерами, на 3,16 млрд грн (за 2019-й - только на 3 млн грн).

Национализированный банк констатировал, что на конец сентября общий объем кредитного портфеля, который он связывает с предыдущими акционерами, составил 217,3 млрд грн (на начало года - 210,6 млрд грн).

Бывшие владельцы банка неоднократно отрицали информацию НБУ и руководителей ПриватБанка, что около 95% корпоративного портфеля банка, сформировавшегося до национализации, - это были инсайдерские займы.

Также напомним, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семьи украинских олигархов Суркисов.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах пытаются отсудить у государства Украина 350 млн долларов.

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