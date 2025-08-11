$41.390.07
Пріоритет України - справедливий і тривалий мир: Єрмак і Рубіо скоординували позиції перед важливими дипломатичними кроками

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Глава ОП Андрій Єрмак обговорив з держсекретарем США Марко Рубіо координацію позицій перед дипломатичними кроками. Єрмак подякував за лідерство Трампа у завершенні війни та підтримку США.

Пріоритет України - справедливий і тривалий мир: Єрмак і Рубіо скоординували позиції перед важливими дипломатичними кроками

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак поговорив з державним секретарем США, виконувачем обов’язків радника Президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо. Скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня, передає УНН.

Поінформував про активну комунікацію з партнерами, зокрема під час зустрічі з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Ми скоординували позиції напередодні важливих дипломатичних кроків, запланованих цього тижня. Для України пріоритетом є справедливий і тривалий мир, що передбачає безумовне припинення вогню як передумову для предметних переговорів, а також посилення тиску на рф для вжиття реальних кроків у цьому напрямку 

- повідомив Єрмак.

Крім того, глава ОП подякував за лідерство Президента Дональда Трампа у прагненні завершити війну росії проти України та всьому американському народові за підтримку й допомогу, а також Держсекретарю Марко Рубіо, який багато робить для досягнення справедливого миру.

Також Єрмак висловив вдячність спецпредставнику Президента США з питань України, генералу Кіту Келлогу за незмінну підтримку нашої держави.

Працюємо далі. Мир через силу 

- резюмував глава ОП.

"Це не віщує нічого доброго": коментарі Трампа щодо Зеленського напередодні зустрічі з путіним викликають занепокоєння - Sky News11.08.25, 21:57 • 1210 переглядiв

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Антоніна Туманова

