"Це не віщує нічого доброго": коментарі Трампа щодо Зеленського напередодні зустрічі з путіним викликають занепокоєння - Sky News

Напередодні переговорів із російським диктатором володимиром путіним американський лідер Дональд Трамп зробив різкі заяви про Президента України Володимира Зеленського, які "не віщують нічого доброго". Трамп похвалив путіна за візит до США, натомість розкритикував Зеленського за його ставлення до "обміну територіями", пише УНН із посиланням на Sky News.

Він сказав, що вважає досить "шанобливим" – саме це слово він використав – що володимир путін вирішив приїхати до нашої країни, а не ми до його країни. Хоча його непокоїло те, що Володимир Зеленський говорив про необхідність конституційного схвалення щодо потенційного обміну територіями, він сказав, що йому (Зеленському) не потрібне конституційне схвалення, щоб розпочати війну та вбивати людей