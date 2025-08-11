"Це не віщує нічого доброго": коментарі Трампа щодо Зеленського напередодні зустрічі з путіним викликають занепокоєння - Sky News
Київ • УНН
Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського за його позицію щодо територіальних обмінів. Це сталося напередодні переговорів Трампа з володимиром путіним.
Напередодні переговорів із російським диктатором володимиром путіним американський лідер Дональд Трамп зробив різкі заяви про Президента України Володимира Зеленського, які "не віщують нічого доброго". Трамп похвалив путіна за візит до США, натомість розкритикував Зеленського за його ставлення до "обміну територіями", пише УНН із посиланням на Sky News.
Складається враження, що Дональд Трамп знову "ідеалізує" володимира путіна напередодні своїх переговорів з президентом росії в п'ятницю
Він сказав, що вважає досить "шанобливим" – саме це слово він використав – що володимир путін вирішив приїхати до нашої країни, а не ми до його країни. Хоча його непокоїло те, що Володимир Зеленський говорив про необхідність конституційного схвалення щодо потенційного обміну територіями, він сказав, що йому (Зеленському) не потрібне конституційне схвалення, щоб розпочати війну та вбивати людей
Кореспондент додав, що складається враження, що "ми знову знаходимося в ситуації, коли Трамп "очорнює" президента України".
Це не віщує нічого доброго напередодні цього історичного саміту, який має відбутися в п'ятницю
Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп прокоментував майбутні переговори з російським диктатором володимиром путіним, зазначивши, що вони можуть завершитися як успіхом, так і поразкою. Головною метою американський лідер називає - припинення війни та об’єднання лідерів росії й України за одним столом переговорів.
Водночас Трамп назвав майбутні переговори з російським диктатором "пробною зустріччю", зазначивши, що путін "хоче втрутитися" і покінчити з війною.
Нагадаємо
Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.