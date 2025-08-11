"Это не предвещает ничего хорошего": комментарии Трампа по поводу Зеленского накануне встречи с путиным вызывают беспокойство – Sky News

Накануне переговоров с российским диктатором владимиром путиным американский лидер Дональд Трамп сделал резкие заявления о Президенте Украины Владимире Зеленском, которые "не предвещают ничего хорошего". Трамп похвалил путина за визит в США, зато раскритиковал Зеленского за его отношение к "обмену территориями", пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Создается впечатление, что Дональд Трамп снова "идеализирует" владимира путина накануне своих переговоров с президентом россии в пятницу - сообщил изданию корреспондент в США Дэвид Блевинс.

Он сказал, что считает довольно "уважительным" – именно это слово он использовал – что владимир путин решил приехать в нашу страну, а не мы в его страну. Хотя его беспокоило то, что Владимир Зеленский говорил о необходимости конституционного одобрения относительно потенциального обмена территориями, он сказал, что ему (Зеленскому) не нужно конституционное одобрение, чтобы начать войну и убивать людей - добавил Блевинс.

Корреспондент добавил, что создается впечатление, что "мы снова находимся в ситуации, когда Трамп "очерняет" президента Украины".

Это не предвещает ничего хорошего накануне этого исторического саммита, который должен состояться в пятницу – подчеркнул он.

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящие переговоры с российским диктатором владимиром путиным, отметив, что они могут завершиться как успехом, так и поражением. Главной целью американский лидер называет - прекращение войны и объединение лидеров россии и Украины за одним столом переговоров.

В то же время Трамп назвал предстоящие переговоры с российским диктатором "пробной встречей", отметив, что путин "хочет вмешаться" и покончить с войной.

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.