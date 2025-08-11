$41.390.07
Эксклюзив
16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
"Это не предвещает ничего хорошего": комментарии Трампа по поводу Зеленского накануне встречи с путиным вызывают беспокойство – Sky News

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за его позицию по территориальным обменам. Это произошло накануне переговоров Трампа с владимиром путиным.

Накануне переговоров с российским диктатором владимиром путиным американский лидер Дональд Трамп сделал резкие заявления о Президенте Украины Владимире Зеленском, которые "не предвещают ничего хорошего". Трамп похвалил путина за визит в США, зато раскритиковал Зеленского за его отношение к "обмену территориями", пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Создается впечатление, что Дональд Трамп снова "идеализирует" владимира путина накануне своих переговоров с президентом россии в пятницу 

- сообщил изданию корреспондент в США Дэвид Блевинс.

Он сказал, что считает довольно "уважительным" – именно это слово он использовал – что владимир путин решил приехать в нашу страну, а не мы в его страну. Хотя его беспокоило то, что Владимир Зеленский говорил о необходимости конституционного одобрения относительно потенциального обмена территориями, он сказал, что ему (Зеленскому) не нужно конституционное одобрение, чтобы начать войну и убивать людей 

- добавил Блевинс.

Корреспондент добавил, что создается впечатление, что "мы снова находимся в ситуации, когда Трамп "очерняет" президента Украины".

Это не предвещает ничего хорошего накануне этого исторического саммита, который должен состояться в пятницу 

– подчеркнул он.

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп прокомментировал предстоящие переговоры с российским диктатором владимиром путиным, отметив, что они могут завершиться как успехом, так и поражением. Главной целью американский лидер называет - прекращение войны и объединение лидеров россии и Украины за одним столом переговоров.

В то же время Трамп назвал предстоящие переговоры с российским диктатором "пробной встречей", отметив, что путин "хочет вмешаться" и покончить с войной.

Дональд Трамп сообщил о встрече с путиным 15 августа 2025 года на Аляске. кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне рф против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.

Алена Уткина

