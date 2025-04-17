Олексія Харченка призначили головою Луганської ОДА

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп
18:03 • 11602 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 58184 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 57156 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 66069 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

17 квітня, 13:01 • 65539 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
17 квітня, 12:16 • 59737 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

17 квітня, 11:35 • 52592 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
17 квітня, 09:48 • 55740 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 58007 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

17 квітня, 06:17 • 77123 перегляди

Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
3.2м/с
53%
Популярнi новини

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

17 квітня, 12:47 • 77088 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 22290 перегляди

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

17 квітня, 13:35 • 62315 перегляди

Макрон зустрівся з Рубіо і спецпредставником Трампа, попередньо поговоривши з Зеленським

17 квітня, 13:51 • 11675 перегляди

Прощавай "Калаш", привіт Bren 2 "Sich". ЗСУ отримають нову стрілецьку зброю

17 квітня, 15:11 • 14428 перегляди
Публікації

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 58189 перегляди

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

17 квітня, 13:35 • 62415 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

17 квітня, 12:47 • 77214 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 116511 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 125137 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Донецька область

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

18:27 • 4018 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 22402 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

17 квітня, 09:32 • 26752 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 121645 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 63395 перегляди
Актуальне

TikTok

9K720 Iskander

Facebook

МіГ-31

Telegram

Олексія Харченка призначили головою Луганської ОДА

Київ • УНН

 • 936 перегляди

Президент України 17 квітня 2024 року призначив Олексія Харченка головою Луганської обласної державної адміністрації. До цього він очолював Сіверськодонецьку МВА.

Олексія Харченка призначили головою Луганської ОДА

Президент України Володимир Зеленський 17 квітня призначив Олексія Харченка головою Луганської обласної державної адміністрації. Відповідний указ № 244/2025 опублікований на сайті Офісу Президента, передає УНН.

Призначити Харченка Олексія Андрійовича головою Луганської обласної державної адміністрації

- йдеться в указі 

Кабінет міністрів України погодив призначення на посаду головою Луганської обласної державної адміністрації Олексія Харченка. Про це повідомив 15 квітня у Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Доповнення

Харченко Олексій Андрійович народився 11 вересня 1987 року в Узбекистані.

Має три вищих освіти та науковий ступінь доктора філософії.

Його загальний трудовий стаж становить понад 16 років, понад 13 з яких – на посадах державної служби. Зокрема, сім років він віддав Державній прикордонній службі України.

З 2021 по 2023 рр. працював у Державній інспекції архітектури та містобудування України. Починав на посаді головного спеціаліста, а згодом очолив Департамент державного архітектурно-будівельного контролю.

З 30 вересня 2024 року Олексій Харченко був начальником Сіверськодонецької міської військової адміністрації (МВА).

Відповідно до щорічної декларації він має доньку та сина.

На посаді голови Сіверськодонецької МВА він заробив 284 493 гривні. Також Харченко задекларував зарплату в університеті "Житомирська політехніка" - 36 820 гривень. Чоловік отримав 45 241 стипендії. Дохід від відчуження рухомого майна - 300 000 тисяч гривень. Він зберігає 23 800 доларів.

Він безоплатно користується квартирою в Житомирі, чоловік має реєстрацію в іншій квартирі, яка у власності Ганни Шевчук.

Олексій Харченко має у власності дві легкові автомобілі: Опель Корса 2007 року випуску, Mercedes-BENZ - 2015 року. Він орендує авто Hyundai TUCSON - 2016 року випуску.

Нагадаємо

Президент України звільнив та призначив нових керівників у Донецькій області. Наталію Воробйову перевели з посади голови Маріупольської РДА на голову Мангушської СВА.

Президент призначив нового голову Сумської ОВА17.04.25, 21:53 • 2502 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Луганська область
Державна прикордонна служба України
Верховна Рада
Узбекистан
Telegram
Володимир Зеленський
Україна
Житомир
Brent
$67.65
Bitcoin
$85,070.10
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,328.40
Ethereum
$1,588.85