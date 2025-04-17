Олексія Харченка призначили головою Луганської ОДА

Президент України Володимир Зеленський 17 квітня призначив Олексія Харченка головою Луганської обласної державної адміністрації. Відповідний указ № 244/2025 опублікований на сайті Офісу Президента, передає УНН.

Призначити Харченка Олексія Андрійовича головою Луганської обласної державної адміністрації - йдеться в указі

Кабінет міністрів України погодив призначення на посаду головою Луганської обласної державної адміністрації Олексія Харченка. Про це повідомив 15 квітня у Telegram постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Доповнення

Харченко Олексій Андрійович народився 11 вересня 1987 року в Узбекистані.

Має три вищих освіти та науковий ступінь доктора філософії.

Його загальний трудовий стаж становить понад 16 років, понад 13 з яких – на посадах державної служби. Зокрема, сім років він віддав Державній прикордонній службі України.

З 2021 по 2023 рр. працював у Державній інспекції архітектури та містобудування України. Починав на посаді головного спеціаліста, а згодом очолив Департамент державного архітектурно-будівельного контролю.

З 30 вересня 2024 року Олексій Харченко був начальником Сіверськодонецької міської військової адміністрації (МВА).

Відповідно до щорічної декларації він має доньку та сина.

На посаді голови Сіверськодонецької МВА він заробив 284 493 гривні. Також Харченко задекларував зарплату в університеті "Житомирська політехніка" - 36 820 гривень. Чоловік отримав 45 241 стипендії. Дохід від відчуження рухомого майна - 300 000 тисяч гривень. Він зберігає 23 800 доларів.

Він безоплатно користується квартирою в Житомирі, чоловік має реєстрацію в іншій квартирі, яка у власності Ганни Шевчук.

Олексій Харченко має у власності дві легкові автомобілі: Опель Корса 2007 року випуску, Mercedes-BENZ - 2015 року. Він орендує авто Hyundai TUCSON - 2016 року випуску.

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