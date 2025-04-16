Зеленський провів кадрові зміни в адміністраціях Донецької області

Проведено кадрові зміни в адміністраціях Донеччини. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Глава України Володимир Зеленський підписав серію розпоряджень щодо ротації керівного складу в органах державної та військової адміністрації Донецької області. Зокрема, було оголошено про звільнення та низку нових призначень у деяких районах Донецької області.

З посади голови Маріупольської районної державної адміністрації було звільнено Наталію Воробйову згідно з поданою нею заявою. Втім, уже наступним указом очільник держави доручив їй очолити Мангушську селищну військову адміністрацію того ж району.

Серед інших призначень у Маріупольському районі:

- Володимир Халабузар став начальником Микільської селищної військової адміністрації;

- Володимир Матяш очолив Кальчицьку сільську військову адміністрацію;

- Олександр Куркчи призначений керівником Сартанської селищної військової адміністрації.

У Волноваському районі новими керівниками стали:

- Михайло Бурнадзе – начальник Хлібодарівської сільської військової адміністрації;

- Альона Лєвтєрова – очолила Старомлинівську сільську військову адміністрацію;

- Артем Єфіменко – призначений до Ольгинської селищної військової адміністрації;

- Надія Сердюкова – новий керівник Мирненської селищної військової адміністрації.

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