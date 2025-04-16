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Financial Times

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The Guardian

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Зеленський провів кадрові зміни в адміністраціях Донецької області

Київ • УНН

 • 1694 перегляди

Президент України звільнив та призначив нових керівників у Донецькій області. Наталію Воробйову перевели з посади голови Маріупольської РДА на голову Мангушської СВА.

Зеленський провів кадрові зміни в адміністраціях Донецької області

Проведено кадрові зміни в адміністраціях Донеччини. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава України Володимир Зеленський підписав серію розпоряджень щодо ротації керівного складу в органах державної та військової адміністрації Донецької області. Зокрема, було оголошено про звільнення та низку нових призначень у деяких районах Донецької області.

З посади голови Маріупольської районної державної адміністрації було звільнено Наталію Воробйову згідно з поданою нею заявою. Втім, уже наступним указом очільник держави доручив їй очолити Мангушську селищну військову адміністрацію того ж району.

Серед інших призначень у Маріупольському районі: 

- Володимир Халабузар став начальником Микільської селищної військової адміністрації; 

- Володимир Матяш очолив Кальчицьку сільську військову адміністрацію; 

- Олександр Куркчи призначений керівником Сартанської селищної військової адміністрації.

У Волноваському районі новими керівниками стали: 

- Михайло Бурнадзе – начальник Хлібодарівської сільської військової адміністрації; 

- Альона Лєвтєрова – очолила Старомлинівську сільську військову адміністрацію; 

- Артем Єфіменко – призначений до Ольгинської селищної військової адміністрації; 

- Надія Сердюкова – новий керівник Мирненської селищної військової адміністрації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про призначення Сергія Кривошеєнка на посаду начальника Сумської міської військової адміністрації. 

Президент призначив нового начальника Сумської МВА25.11.24, 13:30 • 13903 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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