Зеленський провів кадрові зміни в адміністраціях Донецької області
Київ • УНН
Президент України звільнив та призначив нових керівників у Донецькій області. Наталію Воробйову перевели з посади голови Маріупольської РДА на голову Мангушської СВА.
Проведено кадрові зміни в адміністраціях Донеччини. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Глава України Володимир Зеленський підписав серію розпоряджень щодо ротації керівного складу в органах державної та військової адміністрації Донецької області. Зокрема, було оголошено про звільнення та низку нових призначень у деяких районах Донецької області.
З посади голови Маріупольської районної державної адміністрації було звільнено Наталію Воробйову згідно з поданою нею заявою. Втім, уже наступним указом очільник держави доручив їй очолити Мангушську селищну військову адміністрацію того ж району.
Серед інших призначень у Маріупольському районі:
- Володимир Халабузар став начальником Микільської селищної військової адміністрації;
- Володимир Матяш очолив Кальчицьку сільську військову адміністрацію;
- Олександр Куркчи призначений керівником Сартанської селищної військової адміністрації.
У Волноваському районі новими керівниками стали:
- Михайло Бурнадзе – начальник Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
- Альона Лєвтєрова – очолила Старомлинівську сільську військову адміністрацію;
- Артем Єфіменко – призначений до Ольгинської селищної військової адміністрації;
- Надія Сердюкова – новий керівник Мирненської селищної військової адміністрації.
Нагадаємо
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