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Зеленский провел кадровые изменения в администрациях Донецкой области

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Президент Украины уволил и назначил новых руководителей в Донецкой области. Наталью Воробьеву перевели с должности главы Мариупольской РГА на должность главы Мангушской ГВА.

Зеленский провел кадровые изменения в администрациях Донецкой области

Проведены кадровые изменения в администрациях Донецкой области. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава Украины Владимир Зеленский подписал серию распоряжений о ротации руководящего состава в органах государственной и военной администрации Донецкой области. В частности, было объявлено об увольнении и ряде новых назначений в некоторых районах Донецкой области.

С должности председателя Мариупольской районной государственной администрации была уволена Наталья Воробьева согласно поданному ею заявлению. Впрочем, уже следующим указом глава государства поручил ей возглавить Мангушскую поселковую военную администрацию того же района.

Среди других назначений в Мариупольском районе: 

- Владимир Халабузар стал начальником Никольской поселковой военной администрации; 

- Владимир Матяш возглавил Кальчицкую сельскую военную администрацию; 

- Александр Куркчи назначен руководителем Сартанской поселковой военной администрации.

В Волновахском районе новыми руководителями стали: 

- Михаил Бурнадзе – начальник Хлебодаровской сельской военной администрации; 

- Алена Левтерова – возглавила Старомлыновскую сельскую военную администрацию; 

- Артем Ефименко – назначен в Ольгинскую поселковую военную администрацию; 

- Надежда Сердюкова – новый руководитель Мирненской поселковой военной администрации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Кривошеенко на должность начальника Сумской городской военной администрации. 

Президент назначил нового начальника Сумской МВА25.11.24, 13:30 • 13898 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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