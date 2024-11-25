Президент назначил нового начальника Сумской МВА
Киев • УНН
Сергей Кривошеенко стал новым начальником Сумской городской военной администрации согласно распоряжению Президента. До назначения он занимал должность заместителя начальника Сумской ГОА.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Кривошеенко на должность начальника Сумской городской военной администрации. Соответствующий документ №138/2024-рп опубликован на сайте ОП, передает УНН.
Назначить Кривошеенко Сергея Владимировича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области
Дополнение
Сергей Кривошеенко родом из Донецка. Имеет инженерное, юридическое, экономическое высшие образования. С августа занимал должность заместителя начальника Сумской МВА.
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