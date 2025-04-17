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Президент призначив нового голову Сумської ОВА

Київ • УНН

 • 2490 перегляди

Президент України 17 квітня призначив Олега Григорова головою Сумської обласної державної адміністрації.

Президент призначив нового голову Сумської ОВА

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Григорова головою Сумської обласної державної адміністрації 17 квітня. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента, пише УНН.

Призначити Григорова Олега Олексійовича головою Сумської обласної державної адміністрації

- йдеться в указі.

Уряд погодив кандидатуру Олега Григорова на посаду голови Сумської ОДА 15 квітня.

Доповнення

Олег Григоров – генерал-майор поліції. Раніше був заступником начальника Головного управління національної поліції Сумщини, потім перейшов на таку ж посаду в Запорізькій області. Згодом став начальником ГУНП в Луганській області.

У серпні 2024 року президент України Володимир Зеленський надав Григорову спеціальне звання генерала поліції третього рангу.

Наприкінці січня 2025 року Олег Григоров подав декларацію. У спільній власності з Людмилою Григоровою він має квартиру в Сумах, якою безоплатно користується його дружина Ірина. Ще одне житло, квартира в Києві, яка належить Олександру Сачку, Григоров орендує. Проживає генерал-майор поліції офіційно в Запоріжжі, у гуртожитку, яка перебуває у власності Національного університету "Запорізька політехніка".

Сім’я Григорових володіє двома автомобілями: Mazda CX-5 2021 року випуску, вартістю 941,2 тис. грн, зареєстрована на дружину, а Audi Q7 2016 року, оціночною вартістю 980 тис. грн, належить самому Олегу Григорову.

У 2024 році на посаді в поліції Луганської області Григоров отримав 845,2 тис. грн заробітної плати. Крім того, 473,7 тис. грн він отримав як грошове забезпечення від Національної поліції України. Його дружина, яка працює в Нацполіції Сумської області, заробила за рік майже 510 тис. грн.

Разом подружжя зберігає готівкою 1 447 000 грн. На банківських рахунках Олег Григоров мав близько 32 тис. грн, а його дружина – майже 90 тис. грн.

Нагадаємо

15 квітня Кабінет міністрів України погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації. Про це повідомив Тарас Мельничук.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в організації зібрання військових 117 бригади для нагородження в центрі Сум 13 квітня.

У відповідь Володимир Артюх заперечив, що він був ініціатором нагородження 117 бригади ТрО в конгрес-центру Сум 13 квітня, коли росіяни вдарили ракетами по місту.

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