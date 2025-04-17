Президент назначил нового главу Сумской ОВА

Президент Владимир Зеленский назначил Олега Григорова главой Сумской областной государственной администрации 17 апреля. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, пишет УНН.

Назначить Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной государственной администрации - говорится в указе.

Правительство согласовало кандидатуру Олега Григорова на должность главы Сумской ОГА 15 апреля.

Дополнение

Олег Григоров – генерал-майор полиции. Ранее был заместителем начальника Главного управления национальной полиции Сумщины, затем перешел на такую же должность в Запорожской области. Впоследствии стал начальником ГУНП в Луганской области.

В августе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Григорову специальное звание генерала полиции третьего ранга.

В конце января 2025 года Олег Григоров подал декларацию. В общей собственности с Людмилой Григоровой у него есть квартира в Сумах, которой безвозмездно пользуется его жена Ирина. Еще одно жилье, квартира в Киеве, принадлежащая Александру Сачко, Григоров арендует. Проживает генерал-майор полиции официально в Запорожье, в общежитии, находящемся в собственности Национального университета "Запорожская политехника".

Семья Григоровых владеет двумя автомобилями: Mazda CX-5 2021 года выпуска, стоимостью 941,2 тыс. грн, зарегистрированная на жену, а Audi Q7 2016 года, оценочной стоимостью 980 тыс. грн, принадлежит самому Олегу Григорову.

В 2024 году в должности в полиции Луганской области Григоров получил 845,2 тыс. грн заработной платы. Кроме того, 473,7 тыс. грн он получил в качестве денежного обеспечения от Национальной полиции Украины. Его жена, работающая в Нацполиции Сумской области, заработала за год почти 510 тыс. грн.

Вместе супруги хранят наличными 1 447 000 грн. На банковских счетах Олег Григоров имел около 32 тыс. грн, а его жена – почти 90 тыс. грн.

Напомним

15 апреля Кабинет министров Украины согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации. Об этом сообщил Тарас Мельничук.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин обвинил начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в организации собрания военных 117 бригады для награждения в центре Сум 13 апреля.

В ответ Владимир Артюх возразил, что он был инициатором награждения 117 бригады ТРО в конгресс-центре Сум 13 апреля, когда россияне ударили ракетами по городу.