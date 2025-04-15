Уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади глави Сумської ОВА

Кабмін погодив звільнення Володимира Артюха з посади глави сумської ОВА. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Погоджено звільнення:

Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації;

Лисогора Артема Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.

Погоджено призначення:

Харченка Олексія Андрійовича головою Луганської обласної державної адміністрації;

Григорова Олега Олексійовича головою Сумської обласної державної адміністрації;

Олійника Руслана Юрійовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

Також призначено:

Балесту Олексія Станіславовича заступником Міністра розвитку громад та територій України;

Перелигіна Єгора Євгеновича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Алояна Давида Манвеловича заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції;

Сопігу Івана Сергійовича державним секретарем Міністерства оборони України;

Дехтяренка Сергія Стаховича заступником Голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Доповнення

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в організації зібрання військових 117 бригади для нагородження в центрі Сум 13 квітня.

У відповідь Володимир Артюх заперечив, що він був ініціатором нагородження 117 бригади ТрО в конгрес-центру Сум 13 квітня, коли росіяни вдарили ракетами по місту.

Голова Сумської ОВА Артюх скасував бронювання працівникам комунальних підприємств критичної інфраструктури - мер Конотопа