Уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади глави Сумської ОВА

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 12021 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 44348 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 28562 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 33482 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 41921 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 79336 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 72998 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34869 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60162 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108431 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 56867 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 70248 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 36912 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 18532 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 12682 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 44396 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 72758 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 79367 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 73025 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 176004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 38963 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 25104 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 26447 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 28092 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 30571 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади глави Сумської ОВА

Київ • УНН

 • 7322 перегляди

Кабінет міністрів України погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації. Про це повідомив Тарас Мельничук.

Уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади глави Сумської ОВА

Кабмін погодив звільнення Володимира Артюха з посади глави сумської ОВА. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.

Деталі

Погоджено звільнення:

  • Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації;
    • Лисогора Артема Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.

      Погоджено призначення:

      • Харченка Олексія Андрійовича головою Луганської обласної державної адміністрації;
        • Григорова Олега Олексійовича головою Сумської обласної державної адміністрації;
          • Олійника Руслана Юрійовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

            Також призначено:

            • Балесту Олексія Станіславовича заступником Міністра розвитку громад та територій України;
              • Перелигіна Єгора Євгеновича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
                • Алояна Давида Манвеловича заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції;
                  • Сопігу Івана Сергійовича державним секретарем Міністерства оборони України;
                    • Дехтяренка Сергія Стаховича заступником Голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

                      Доповнення

                      Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в організації зібрання військових 117 бригади для нагородження в центрі Сум 13 квітня.

                      У відповідь Володимир Артюх заперечив, що він був ініціатором нагородження 117 бригади ТрО в конгрес-центру Сум 13 квітня, коли росіяни вдарили ракетами по місту.

                      Голова Сумської ОВА Артюх скасував бронювання працівникам комунальних підприємств критичної інфраструктури - мер Конотопа 28.11.24, 00:46 • 18086 переглядiв

                      Ольга Розгон

                      Ольга Розгон

                      Політика
                      Суми
                      Brent
                      $65.54
                      Bitcoin
                      $83,764.70
                      S&P 500
                      $5,403.88
                      Tesla
                      $252.37
                      Газ TTF
                      $34.93
                      Золото
                      $3,323.99
                      Ethereum
                      $1,576.77