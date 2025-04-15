Уряд погодив звільнення Володимира Артюха з посади глави Сумської ОВА
Київ • УНН
Кабінет міністрів України погодив звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної військової адміністрації. Про це повідомив Тарас Мельничук.
Кабмін погодив звільнення Володимира Артюха з посади глави сумської ОВА. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
Деталі
Погоджено звільнення:
- Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації;
- Лисогора Артема Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.
Погоджено призначення:
- Харченка Олексія Андрійовича головою Луганської обласної державної адміністрації;
- Григорова Олега Олексійовича головою Сумської обласної державної адміністрації;
- Олійника Руслана Юрійовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації.
Також призначено:
- Балесту Олексія Станіславовича заступником Міністра розвитку громад та територій України;
- Перелигіна Єгора Євгеновича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Алояна Давида Манвеловича заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції;
- Сопігу Івана Сергійовича державним секретарем Міністерства оборони України;
- Дехтяренка Сергія Стаховича заступником Голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і
цифровізації.
Доповнення
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха в організації зібрання військових 117 бригади для нагородження в центрі Сум 13 квітня.
У відповідь Володимир Артюх заперечив, що він був ініціатором нагородження 117 бригади ТрО в конгрес-центру Сум 13 квітня, коли росіяни вдарили ракетами по місту.
Голова Сумської ОВА Артюх скасував бронювання працівникам комунальних підприємств критичної інфраструктури - мер Конотопа 28.11.24, 00:46 • 18086 переглядiв