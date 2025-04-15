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Правительство согласовало увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА

Киев • УНН

 • 7326 просмотра

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации. Об этом сообщил Тарас Мельничук.

Правительство согласовало увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА

Кабмин согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы сумской ОВА. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

Согласовано увольнение:

  • Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации;
    • Лысогора Артема Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации.

      Согласовано назначение:

      • Харченко Алексея Андреевича главой Луганской областной государственной администрации;
        • Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной государственной администрации;
          • Олейника Руслана Юрьевича заместителем главы Киевской областной государственной администрации.

            Также назначены:

            • Балеста Алексея Станиславовича заместителем Министра развития общин и территорий Украины;
              • Перелыгина Егора Евгеньевича заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
                • Алояна Давида Манвеловича заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции;
                  • Сопигу Ивана Сергеевича государственным секретарем Министерства обороны Украины;
                    • Дехтяренко Сергея Стаховича заместителем Председателя Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

                      Дополнение

                      Городской голова Конотопа Артем Семенихин обвинил начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в организации собрания военных 117 бригады для награждения в центре Сум 13 апреля.

                      В ответ Владимир Артюх возразил, что он был инициатором награждения 117 бригады ТрО в конгресс-центре Сум 13 апреля, когда россияне ударили ракетами по городу.

                      Глава Сумской ОВА Артюх отменил бронирование работникам коммунальных предприятий критической инфраструктуры-мэр Конотопа28.11.24, 00:46 • 18086 просмотров

                      Ольга Розгон

                      Ольга Розгон

                      политика
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