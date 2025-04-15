Правительство согласовало увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской ОВА
Киев • УНН
Кабинет министров Украины согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы Сумской областной военной администрации. Об этом сообщил Тарас Мельничук.
Кабмин согласовал увольнение Владимира Артюха с должности главы сумской ОВА. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
Детали
Согласовано увольнение:
- Артюха Владимира Николаевича с должности главы Сумской областной государственной администрации;
- Лысогора Артема Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации.
Согласовано назначение:
- Харченко Алексея Андреевича главой Луганской областной государственной администрации;
- Григорова Олега Алексеевича главой Сумской областной государственной администрации;
- Олейника Руслана Юрьевича заместителем главы Киевской областной государственной администрации.
Также назначены:
- Балеста Алексея Станиславовича заместителем Министра развития общин и территорий Украины;
- Перелыгина Егора Евгеньевича заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Алояна Давида Манвеловича заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции;
- Сопигу Ивана Сергеевича государственным секретарем Министерства обороны Украины;
- Дехтяренко Сергея Стаховича заместителем Председателя Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и
цифровизации.
Дополнение
Городской голова Конотопа Артем Семенихин обвинил начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в организации собрания военных 117 бригады для награждения в центре Сум 13 апреля.
В ответ Владимир Артюх возразил, что он был инициатором награждения 117 бригады ТрО в конгресс-центре Сум 13 апреля, когда россияне ударили ракетами по городу.
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