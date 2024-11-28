Глава Сумской ОВА Артюх отменил бронирование работникам коммунальных предприятий критической инфраструктуры-мэр Конотопа

27 ноября городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что начальник Сумской ОВА якобы отменил бронирование от мобилизации для работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры на Сумщине. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook, пишет УНН.

Господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий, более того, дал поручение СБУ выделить по одному человеку для каждого работника ТЦК с целью проконтролировать, чтобы всех работников коммунальных предприятий критической отрасли (водоканалы, теплогенерирующие и т.д.) призвали в ряды Вооруженных сил Украины за завтрашний день и за пятницу, - утверждает Семенихин.

По его словам, работники ТЦК звонили ему и говорили, что это указание, поэтому они "ничего не могут сделать".

Кто будет ремонтировать? Там несколько десятков человек, которые над этим работают. Вообще нормальные там, алло, генерал? Я уже не могу терпеть произвол, который чудит господин генерал, - подчеркнул городской голова.

Семенихин заявил, что Артюха должны "немедленно" убрать с должности. Он также требует от правоохранительных органов открыть против главы ОВА уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса Украины — диверсия.

Чиновник обратился и к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот, по его словам, увидел, "как его ставленники здесь его и подставляют".

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменилось и как долго будет действовать отсрочка