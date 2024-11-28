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Глава Сумской ОВА Артюх отменил бронирование работникам коммунальных предприятий критической инфраструктуры-мэр Конотопа

Глава Сумской ОВА Артюх отменил бронирование работникам коммунальных предприятий критической инфраструктуры-мэр Конотопа

Киев  •  УНН

 • 1933 просмотра

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Мэр Конотопа обвинил главу Сумской ОВА в отмене бронирования работников критической инфраструктуры. Семенихин требует освобождения Артюха и открытия уголовного производства по статье о диверсии.

27 ноября городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что начальник Сумской ОВА якобы отменил бронирование от мобилизации для работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры на Сумщине. Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook, пишет УНН.

Господин Артюх своим решением отменил бронь работникам коммунальных предприятий, более того, дал поручение СБУ выделить по одному человеку для каждого работника ТЦК с целью проконтролировать, чтобы всех работников коммунальных предприятий критической отрасли (водоканалы, теплогенерирующие и т.д.) призвали в ряды Вооруженных сил Украины за завтрашний день и за пятницу,

- утверждает Семенихин.

По его словам, работники ТЦК звонили ему и говорили, что это указание, поэтому они "ничего не могут сделать".

Кто будет ремонтировать? Там несколько десятков человек, которые над этим работают. Вообще нормальные там, алло, генерал? Я уже не могу терпеть произвол, который чудит господин генерал,

- подчеркнул городской голова.

Семенихин заявил, что Артюха должны "немедленно" убрать с должности. Он также требует от правоохранительных органов открыть против главы ОВА уголовное производство по статье 113 Уголовного кодекса Украины — диверсия.

Чиновник обратился и к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы тот, по его словам, увидел, "как его ставленники здесь его и подставляют".

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменилось и как долго будет действовать отсрочка23 нояб. 2024, 11:40 • 58730 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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