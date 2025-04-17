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Алексей Харченко был назначен председателем Луганской ОГА

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Президент Украины 17 апреля 2024 года назначил Алексея Харченко главой Луганской областной государственной администрации. До этого он возглавлял Северодонецкую ГВА.

Алексей Харченко был назначен председателем Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля назначил Алексея Харченко главой Луганской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 244/2025 опубликован на сайте Офиса Президента, передает УНН.

Назначить Харченко Алексея Андреевича главой Луганской областной государственной администрации

- говорится в указе 

Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность главой Луганской областной государственной администрации Алексея Харченко. Об этом сообщил 15 апреля в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Дополнение

Харченко Алексей Андреевич родился 11 сентября 1987 года в Узбекистане.

Имеет три высших образования и научную степень доктора философии.

Его общий трудовой стаж составляет более 16 лет, более 13 из которых – на должностях государственной службы. В частности, семь лет он отдал Государственной пограничной службе Украины.

С 2021 по 2023 гг. работал в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины. Начинал в должности главного специалиста, а впоследствии возглавил Департамент государственного архитектурно-строительного контроля.

С 30 сентября 2024 года Алексей Харченко был начальником Северодонецкой городской военной администрации (ГВА).

Согласно ежегодной декларации у него есть дочь и сын.

В должности главы Северодонецкой ГВА он заработал 284 493 гривны. Также Харченко задекларировал зарплату в университете "Житомирская политехника" - 36 820 гривен. Мужчина получил 45 241 стипендии. Доход от отчуждения движимого имущества - 300 000 тысяч гривен. Он хранит 23 800 долларов.

Он безвозмездно пользуется квартирой в Житомире, у мужчины есть регистрация в другой квартире, которая в собственности Анны Шевчук.

Алексей Харченко имеет в собственности два легковых автомобиля: Опель Корса 2007 года выпуска, Mercedes-BENZ - 2015 года. Он арендует авто Hyundai TUCSON - 2016 года выпуска.

Напомним

Президент Украины уволил и назначил новых руководителей в Донецкой области. Наталью Воробьеву перевели с должности главы Мариупольской РГА на главу Мангушской ГВА.

Президент назначил нового главу Сумской ОВА17.04.25, 21:53 • 1986 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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