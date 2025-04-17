Алексей Харченко был назначен председателем Луганской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля назначил Алексея Харченко главой Луганской областной государственной администрации. Соответствующий указ № 244/2025 опубликован на сайте Офиса Президента, передает УНН.

Назначить Харченко Алексея Андреевича главой Луганской областной государственной администрации - говорится в указе

Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность главой Луганской областной государственной администрации Алексея Харченко. Об этом сообщил 15 апреля в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Дополнение

Харченко Алексей Андреевич родился 11 сентября 1987 года в Узбекистане.

Имеет три высших образования и научную степень доктора философии.

Его общий трудовой стаж составляет более 16 лет, более 13 из которых – на должностях государственной службы. В частности, семь лет он отдал Государственной пограничной службе Украины.

С 2021 по 2023 гг. работал в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины. Начинал в должности главного специалиста, а впоследствии возглавил Департамент государственного архитектурно-строительного контроля.

С 30 сентября 2024 года Алексей Харченко был начальником Северодонецкой городской военной администрации (ГВА).

Согласно ежегодной декларации у него есть дочь и сын.

В должности главы Северодонецкой ГВА он заработал 284 493 гривны. Также Харченко задекларировал зарплату в университете "Житомирская политехника" - 36 820 гривен. Мужчина получил 45 241 стипендии. Доход от отчуждения движимого имущества - 300 000 тысяч гривен. Он хранит 23 800 долларов.

Он безвозмездно пользуется квартирой в Житомире, у мужчины есть регистрация в другой квартире, которая в собственности Анны Шевчук.

Алексей Харченко имеет в собственности два легковых автомобиля: Опель Корса 2007 года выпуска, Mercedes-BENZ - 2015 года. Он арендует авто Hyundai TUCSON - 2016 года выпуска.

Напомним

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