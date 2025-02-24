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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122968 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182880 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147280 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138789 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117340 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Президент Німеччини: росія не отримала легітимності для своїх дій, попри спроби діалогу з США

Президент Німеччини: росія не отримала легітимності для своїх дій, попри спроби діалогу з США

Київ • УНН

 • 24946 перегляди

Президент Німеччини заявив, що росія не отримає легітимності своїх дій через діалог з США. Він наголосив на важливості підтримки України та неможливості переговорів без її участі.

Попри спроби росії отримати певні можливості діалогу з США, вона не здобуває легітимності для своїх дій. Про це заявив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі 

"росія, можливо, отримала якусь можливість щось передати Білому дому, але легітимності вона при цьому не отримала. Нічого з того, що вона робила протиправного, не стало відповідним до закону. Ніщо не є забуто", - зазначив Штайнмаєр.

"Чи хтось дійсно може подумати, що якісь розмови чи заяви можуть якимось чином порушити нашу рішучість, щоб ми зробили неправильний вибір? І якраз останні кілька тижнів посилили нашу рішучість як європейців. Більш, ніж це було раніше. Ми маємо стояти за наші цінності і за Україну. Протягом трьох років народ України боровся за свою свободу кожного дня, кожної ночі. Ми повинні зробити все можливе, щоб мужність і пожертва українців не були просто так. Ми повинні зробити усе можливе, щоб Україна досягла справедливого та довготривалого миру. Хто б що не казав - немає сенсу проводити переговори без України. Ми маємо зробити усе можливе, аби Україну не змушували ухвалити погану згоду. Мир необхідно виграти всіма нами. Це наша відповідальність", - сказав президент ФРН.

В ЄС жорстко відповіли на заяву Трампа щодо легітимності Зеленського20.02.25, 15:08 • 30042 перегляди

Доповнення

Нещодавно головні дипломати США та росії зустрілися в Саудівській Аравії для переговорів, спрямованих на припинення війни москви проти України, з яких було виключено Київ та його європейських партнерів.

Голова дипломатії ЄС заявила, що можна обговорювати з путіним "все, що хочете", але "якщо справа стосується Європи чи України, то Україна та Європа також мають погодитись на цю угоду".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути за столом переговорів разом із Європою та США навпроти росії.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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