Президент Німеччини: росія не отримала легітимності для своїх дій, попри спроби діалогу з США

Попри спроби росії отримати певні можливості діалогу з США, вона не здобуває легітимності для своїх дій. Про це заявив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

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"росія, можливо, отримала якусь можливість щось передати Білому дому, але легітимності вона при цьому не отримала. Нічого з того, що вона робила протиправного, не стало відповідним до закону. Ніщо не є забуто", - зазначив Штайнмаєр.

"Чи хтось дійсно може подумати, що якісь розмови чи заяви можуть якимось чином порушити нашу рішучість, щоб ми зробили неправильний вибір? І якраз останні кілька тижнів посилили нашу рішучість як європейців. Більш, ніж це було раніше. Ми маємо стояти за наші цінності і за Україну. Протягом трьох років народ України боровся за свою свободу кожного дня, кожної ночі. Ми повинні зробити все можливе, щоб мужність і пожертва українців не були просто так. Ми повинні зробити усе можливе, щоб Україна досягла справедливого та довготривалого миру. Хто б що не казав - немає сенсу проводити переговори без України. Ми маємо зробити усе можливе, аби Україну не змушували ухвалити погану згоду. Мир необхідно виграти всіма нами. Це наша відповідальність", - сказав президент ФРН.

В ЄС жорстко відповіли на заяву Трампа щодо легітимності Зеленського

Доповнення

Нещодавно головні дипломати США та росії зустрілися в Саудівській Аравії для переговорів, спрямованих на припинення війни москви проти України, з яких було виключено Київ та його європейських партнерів.

Голова дипломатії ЄС заявила, що можна обговорювати з путіним "все, що хочете", але "якщо справа стосується Європи чи України, то Україна та Європа також мають погодитись на цю угоду".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути за столом переговорів разом із Європою та США навпроти росії.