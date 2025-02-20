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06:50 • 9062 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 43260 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127091 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185905 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149839 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140537 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118313 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108434 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103055 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145282 перегляди

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В ЄС жорстко відповіли на заяву Трампа щодо легітимності Зеленського

В ЄС жорстко відповіли на заяву Трампа щодо легітимності Зеленського

Київ • УНН

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Представник ЄС Стефан де Керсмакер заявив, що Україна є демократією, а Зеленський був обраний на вільних виборах. Це стало відповіддю на критику Трампа, який назвав українського президента "диктатором".

Речник Європейського Союзу Стефан де Керсмакер 20 лютого заявив, що Україна є демократією, а росія під керівництвом володимира путіна – ні. Про це пише Le Figaro, передає УНН

Представник ЄС відповів на висловлювання Президента США Дональда Трампа, який охарактеризував президента України Володимира Зеленського як "диктатора".

"Зеленський був законно обраний на вільних, чесних і демократичних виборах", — сказав де Керсмакер під час брифінгу.

Нагадаємо

Президент США різко розкритикував Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів". 

Крім того, Трамп сказав, що рейтинг українського лідера нібито "вже впав до 4%". 

Зеленський відреагував на висловлювання глави Білого дому і заявив, що, на жаль, Трамп живе в дезінформаційному просторі

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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