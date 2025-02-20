В ЄС жорстко відповіли на заяву Трампа щодо легітимності Зеленського

Речник Європейського Союзу Стефан де Керсмакер 20 лютого заявив, що Україна є демократією, а росія під керівництвом володимира путіна – ні. Про це пише Le Figaro, передає УНН.

Представник ЄС відповів на висловлювання Президента США Дональда Трампа, який охарактеризував президента України Володимира Зеленського як "диктатора".

"Зеленський був законно обраний на вільних, чесних і демократичних виборах", — сказав де Керсмакер під час брифінгу.

Нагадаємо

Президент США різко розкритикував Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".

Крім того, Трамп сказав, що рейтинг українського лідера нібито "вже впав до 4%".

Зеленський відреагував на висловлювання глави Білого дому і заявив, що, на жаль, Трамп живе в дезінформаційному просторі.