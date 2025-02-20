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В ЕС жестко ответили на заявление Трампа относительно легитимности Зеленского

Киев  •  УНН

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Представитель ЕС Стефан де Керсмакер заявил, что Украина является демократией, а Зеленский был избран на свободных выборах. Это стало ответом на критику Трампа, который назвал украинского президента "диктатором".

Представитель Европейского Союза Стефан де Керсмакер 20 февраля заявил, что Украина является демократией, а россия под руководством владимира путина - нет. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН

Представитель ЕС ответил на высказывания Президента США Дональда Трампа, который охарактеризовал президента Украины Владимира Зеленского как "диктатора".

"Зеленский был законно избран на свободных, честных и демократических выборах", - сказал де Керсмакер во время брифинга.

Напомним

Президент США резко раскритиковал Зеленского, назвав его "диктатором без выборов". 

Кроме того, Трамп сказал, что рейтинг украинского лидера якобы "уже упал до 4%". 

Зеленский отреагировал на высказывания главы Белого дома и заявил, что, к сожалению, Трамп живет в дезинформационном пространстве

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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