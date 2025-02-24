Зеленський: Україна, Європа та США мають разом вести перемовини з росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути за столом переговорів разом із Європою та США навпроти росії, оскільки стратегічною мішенню росії є не лише Україна, а й європейський спосіб життя та безпека всього континенту. Про це він заявив під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Війна триває проти України, і тому Україна має бути за столом переговорів разом з Європою. Стратегічною мішенню росії є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже і її безпека. Та доля Європи не може визначатися без Європи. Україна, Європа, разом з Америкою, ми маємо бути за столом перемовин навпроти росії, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію про перезагрузку чи замирення