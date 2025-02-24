Зеленський: Україна, Європа та США мають разом вести перемовини з росією
Київ • УНН
Президент заявив, що Україна повинна бути за столом переговорів разом з Європою та США. Зеленський наголосив, що стратегічною мішенню росії є європейський спосіб життя та безпека континенту.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути за столом переговорів разом із Європою та США навпроти росії, оскільки стратегічною мішенню росії є не лише Україна, а й європейський спосіб життя та безпека всього континенту. Про це він заявив під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.
Війна триває проти України, і тому Україна має бути за столом переговорів разом з Європою. Стратегічною мішенню росії є саме Європа, європейський спосіб життя, а отже і її безпека. Та доля Європи не може визначатися без Європи. Україна, Європа, разом з Америкою, ми маємо бути за столом перемовин навпроти росії, щоб необхідність миру не була знову заговорена обіцянками про нормалізацію про перезагрузку чи замирення
Голова дипломатії ЄС їде до США на зустріч з держсекретарем: що обговорюватимуть24.02.25, 09:29 • 21475 переглядiв
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Нещодавно головні дипломати США та росії зустрілися в Саудівській Аравії для переговорів, спрямованих на припинення війни москви проти України, з яких було виключено Київ та його європейських партнерів.
Голова дипломатії ЄС заявила, що можна обговорювати з путіним "все, що хочете", але "якщо справа стосується Європи чи України, то Україна та Європа також мають погодитись на цю угоду".