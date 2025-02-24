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Зеленский: Украина, Европа и США должны вместе вести переговоры с россией

Зеленский: Украина, Европа и США должны вместе вести переговоры с россией

Киев  •  УНН

 • 10277 просмотра

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Президент заявил, что Украина должна быть за столом переговоров вместе с Европой и США. Зеленский подчеркнул, что стратегической целью России является европейский образ жизни и безопасность континента.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна быть за столом переговоров вместе с Европой и США напротив россии, поскольку стратегической целью россии является не только Украина, но и европейский образ жизни и безопасность всего континента. Об этом он заявил во время саммита "Поддержи Украину", сообщает корреспондент УНН.

Война продолжается против Украины, и поэтому Украина должна быть за столом переговоров вместе с Европой. Стратегической целью россии является именно Европа, европейский образ жизни, а значит и ее безопасность. Но судьба Европы не может определяться без Европы. Украина, Европа, вместе с Америкой, мы должны быть за столом переговоров напротив россии, чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или примирении

- заявил Зеленский.

Глава дипломатии ЕС едет в США на встречу с госсекретарем: что будут обсуждать24.02.25, 09:29 • 14759 просмотров

Дополнение

Недавно главные дипломаты США и россии встретились в Саудовской Аравии для переговоров, направленных на прекращение войны москвы против Украины, из которых были исключены Киев и его европейские партнеры.

Глава дипломатии ЕС заявила, что можно обсуждать с путиным "все, что хотите", но "если дело касается Европы или Украины, то Украина и Европа также должны согласиться на это соглашение".

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
yevropaЕвропа
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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