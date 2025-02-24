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Актуальное
Президент Германии: россия не получила легитимности для своих действий, несмотря на попытки диалога с США

Президент Германии: россия не получила легитимности для своих действий, несмотря на попытки диалога с США

Киев  •  УНН

 • 9485 просмотра

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Президент Германии заявил, что Россия не получит легитимности своих действий через диалог с США. Он подчеркнул важность поддержки Украины и невозможности переговоров без ее участия.

Несмотря на попытки России получить определенные возможности диалога с США, она не получает легитимности для своих действий. Об этом заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время саммита «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.

Детали 

«Россия, возможно, получила какую-то возможность что-то передать Белому дому, но легитимности она при этом не получила. Ничего из того, что она делала противоправного, не стало соответствующим закону. Ничто не забыто», - отметил Штайнмайер.

«Кто-то действительно может подумать, что какие-то разговоры или заявления могут каким-то образом нарушить нашу решимость, чтобы мы сделали неправильный выбор? И как раз последние несколько недель усилили нашу решимость как европейцев. Более, чем это было раньше. Мы должны стоять за наши ценности и за Украину. В течение трех лет народ Украины боролся за свою свободу каждый день, каждую ночь. Мы должны сделать все возможное, чтобы мужество и жертва украинцев не были просто так. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина достигла справедливого и долговременного мира. Кто бы что ни говорил - нет смысла проводить переговоры без Украины. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украину не заставляли принять плохое согласие. Мир необходимо выиграть всеми нами. Это наша ответственность».

В ЕС жестко ответили на заявление Трампа относительно легитимности Зеленского20.02.25, 15:08 • 29751 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

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