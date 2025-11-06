Президент Камеруна Бія склав присягу на восьмий термін на посаді президента
Київ • УНН
Президент Камеруна Поль Бія, найстаріший правитель світу, у четвер склав присягу на восьмий термін на посаді президента після суперечливих виборів, які спричинили смертельні протести. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Обіймаючи посаду, я повністю усвідомлюю серйозність ситуації, яку переживає наша країна. Я оцінюю кількість і серйозність викликів, з якими ми стикаємося. Я оцінюю глибину розчарувань, масштаб очікувань
У своїй інавгураційній промові 92-річний президент пообіцяв відновити порядок у центральноафриканській країні та звинуватив безвідповідальних політиків та діаспору у підбурюванні до заворушень.
Нагадаємо
92-річний президент Камеруну Поль Бія здобув восьмий поспіль термін, отримавши 53,66% голосів, згідно з офіційними результатами виборів. Його перемога вже викликала гостру реакцію опозиції, яка заявляє про масові порушення та власну перемогу, а також повідомляє про зіткнення з силами безпеки.
Сили безпеки Камеруну вбили 48 мирних жителів у відповідь на протести проти переобрання президента Поля Бії, найстарішого правителя у світі.