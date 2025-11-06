Президент Камеруна Бія склав присягу на восьмий термін на посаді президента

Президент Камеруна Поль Бія, найстаріший правитель світу, у четвер склав присягу на восьмий термін на посаді президента після суперечливих виборів, які спричинили смертельні протести. Про це пише Reuters, передає УНН.

Обіймаючи посаду, я повністю усвідомлюю серйозність ситуації, яку переживає наша країна. Я оцінюю кількість і серйозність викликів, з якими ми стикаємося. Я оцінюю глибину розчарувань, масштаб очікувань