Президент Камеруна Бія склав присягу на восьмий термін на посаді президента

У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
6 листопада, 08:00
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
5 листопада, 15:51
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів 6 листопада, 09:50
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей 6 листопада, 10:56
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів 6 листопада, 13:00
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
14:11
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів 6 листопада, 13:00
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей 6 листопада, 10:56
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотів 6 листопада, 09:50
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 08:00
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду 6 листопада, 07:34
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката 5 листопада, 15:25
Зірка "Месників" Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора 5 листопада, 14:19
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі 5 листопада, 08:51
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю 4 листопада, 16:38
Президент Камеруна Бія склав присягу на восьмий термін на посаді президента

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

92-річний президент Камеруну Поль Бія, найстаріший правитель світу, склав присягу на восьмий термін після суперечливих виборів, які спричинили смертельні протести. Він пообіцяв відновити порядок у країні та звинуватив безвідповідальних політиків у підбурюванні до заворушень.

Президент Камеруна Бія склав присягу на восьмий термін на посаді президента

Президент Камеруна Поль Бія, найстаріший правитель світу, у четвер склав присягу на восьмий термін на посаді президента після суперечливих виборів, які спричинили смертельні протести. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Обіймаючи посаду, я повністю усвідомлюю серйозність ситуації, яку переживає наша країна. Я оцінюю кількість і серйозність викликів, з якими ми стикаємося. Я оцінюю глибину розчарувань, масштаб очікувань

- сказав Бія.

У своїй інавгураційній промові 92-річний президент пообіцяв відновити порядок у центральноафриканській країні та звинуватив безвідповідальних політиків та діаспору у підбурюванні до заворушень.

Нагадаємо

92-річний президент Камеруну Поль Бія здобув восьмий поспіль термін, отримавши 53,66% голосів, згідно з офіційними результатами виборів. Його перемога вже викликала гостру реакцію опозиції, яка заявляє про масові порушення та власну перемогу, а також повідомляє про зіткнення з силами безпеки.

Сили безпеки Камеруну вбили 48 мирних жителів у відповідь на протести проти переобрання президента Поля Бії, найстарішого правителя у світі.

Павло Башинський

Сутички
Reuters