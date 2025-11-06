Президент Камеруна Бийя принес присягу на восьмой срок на посту президента

Президент Камеруна Поль Бийя, старейший правитель мира, в четверг принес присягу на восьмой срок на посту президента после спорных выборов, которые вызвали смертельные протесты. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Подробности

Занимая должность, я полностью осознаю серьезность ситуации, которую переживает наша страна. Я оцениваю количество и серьезность вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Я оцениваю глубину разочарований, масштаб ожиданий - сказал Бийя.

В своей инаугурационной речи 92-летний президент пообещал восстановить порядок в центральноафриканской стране и обвинил безответственных политиков и диаспору в подстрекательстве к беспорядкам.

Напомним

92-летний президент Камеруна Поль Бийя получил восьмой подряд срок, набрав 53,66% голосов, согласно официальным результатам выборов. Его победа уже вызвала острую реакцию оппозиции, которая заявляет о массовых нарушениях и собственной победе, а также сообщает о столкновениях с силами безопасности.

Силы безопасности Камеруна убили 48 мирных жителей в ответ на протесты против переизбрания президента Поля Бийи, старейшего правителя в мире.