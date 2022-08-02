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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Президент України закликав світ визнати росію державою-терористом

Президент України закликав світ визнати росію державою-терористом

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у розмовах з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та головою ОБСЄ Збігнєвом Рау обговорив питання українських військовополонених, а також теракт в Оленівці та необхідність визнання росії державою-терористом, пише УНН з посиланням на відеозвернення Зеленського.

Деталі

Зеленський наголосив, що сьогодні, 2 серпня, говорив з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Звичайно, ключова тема – це оборонна підтримка нашої боротьби за свободу, це взаємодія, яку ми маємо посилювати постійно заради наших спільних інтересів", - сказав він.

Президент додав, що був у Києві сьогодні голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Цитата

"Подякував йому за підтримку. У переговорах і з паном Столтенбергом, і з паном Рау приділив особливу увагу питанню щодо наших військовополонених, які утримуються росією. Зокрема, це стосується й російського теракту в Оленівці, який має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати росію державою-терористом. Що ще потрібно для цього? Хіба це не достатньо жорстокий і очевидний теракт, щоб у ключових столицях світу були ухвалені відповідні рішення щодо визнання росії державою-терористом?", - сказав Зеленський.

Доповнення

За даними ГУР Міноборони, 28 липня на території колишньої виправної колонії в Оленівці на тимчасово окупований території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці.

Вибухи були в новозбудованому приміщенні для виведених з "Азовсталі" військових. Обладнання будівлі закінчилось 2 дні до цього, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора на 29 липня, загинуло близько 40 осіб, отримали поранення – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

Згодом Україна отримала сигнал, що у рф готові повернути тіла загиблих в Оленівці героїв, але "після закінчення розслідування".

При цьому російські окупанти не пустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених в колонії Оленівки.

Українські Національні Новини

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