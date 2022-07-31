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Окупанти не пустили Червоний Хрест у колонію в Оленівці

Окупанти не пустили Червоний Хрест у колонію в Оленівці

Київ • УНН

 • 280775 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Російські окупанти не пустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених в колонії Оленівки Донецької області. Про це 30 липня написали у Twitter МКЧХ, інформує УНН.

Цитата

"Відомо, що наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Надання МКЧХ доступ до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій. Ми не припинимо шукати доступу до цих військовополонених і до всіх військовополонених у цьому міжнародному збройному конфлікті", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів воєнних злочинів.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу колонії в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать про те, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії за допомогою вибухівки.

У міноборони рф заявили, що росія покаже експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці.

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