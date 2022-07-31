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Оккупанты не пустили Красный Крест в колонию в Еленовке

Оккупанты не пустили Красный Крест в колонию в Еленовке

Киев • УНН

 • 280770 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Российские оккупанты не пустили представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным в колонии Еленовки Донецкой области. Об этом 30 июля написали в Twitter МККК, информирует УНН.

Цитата

"Известно, что наша вчерашняя просьба о доступе к военнопленным из Еленовской колонии не была удовлетворена. Предоставление МККК доступа к военнопленным является обязанностью сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями. Мы не прекратим искать доступ к этим военнопленным и всем военнопленным в этом международном вооруженном конфликте", – говорится в сообщении.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате обстрела колонии в Еленовке погибло примерно 40 человек, получило ранение – 130.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии с помощью взрывчатки.

В минобороны рф заявили, что россия покажет экспертам ООН и МККК колонию в Еленовке.

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