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В минобороны рф заявили, что россия покажет экспертам ООН и МККК колонию в Еленовке

Киев • УНН

 • 270419 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Как заявили в минобороны рф, россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке, пишет УНН.

Детали

В сообщении минобороны рф говорится о том, что россия "официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста".

Как утверждает российское ведомство, это якобы делается "в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, что привело к гибели большого количества украинских военнопленных".

Напомним

28 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место удерживания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для удерживания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, погибли примерно 40 человек, получили ранения – 130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

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