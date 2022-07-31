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В Оленівці проти полонених, ймовірно, використали термобаричну зброю - InformNapalm

В Оленівці проти полонених, ймовірно, використали термобаричну зброю - InformNapalm

Київ • УНН

 • 213116 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm вважає, що проти українських полонених у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, ймовірно, була використана російська термобарична зброя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm.

Цитата

"Це не була ракета GMLRS. Це була термобарична зброя. Це влаштувала росія і зробила це (як завжди) некомпетентно", - пишуть в InformNapalm.

Деталі

Також як наголошують розслідувачі, утримання військовополонених так близько до фронту порушує статтю 19 Третьої Женевської конвенції, що робить це військовим злочином.

"Оленівка розташована приблизно за 15 км від лінії фронту. Вражати ціль так близько рідкісними і дорогими ракетами GMLRS великої дальності, коли можна використовувати 105-мм артилерійські снаряди, які коштують близько 0,4% від ракети GMLRS, немає сенсу”, - ідеться у повідомленні.

InformNapalm пише, що Оленівка була відомим табором військовополонених "днр" і концтабором (і десятиліттями виправною колонією).

“Треба бути оманливим російським тролем чи пропагандистом, щоб повірити, що Україна уразить цю ціль”, - кажуть розслідувачі.

Нагадаємо

28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці.

Вибухи відбулися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, загинуло приблизно 40 осіб, отримали поранення – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

Доповнення

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заклики російських дипломатів стратити українських захисників полку “Азов”, порівнявши їх з воєнними злочинцями.

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