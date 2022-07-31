В Еленовке против пленных, вероятно, использовали термобарическое оружие - InformNapalm
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Международное разведывательное сообщество InformNapalm считает, что против украинских пленных во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, вероятно, было использовано российское термобарическое оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram международного разведывательного сообщества InformNapalm.
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"Это не была ракета GMLRS. Это было термобарическое оружие. Это устроила россия и сделала это (как всегда) некомпетентно", - пишут в InformNapalm.
Детали
Также как подчеркивают расследователи, содержание военнопленных так близко к фронту нарушает статью 19 Третьей Женевской конвенции, что делает это военным преступлением.
"Еленовка расположена примерно в 15 км от линии фронта. Поражать цель так близко редкими и дорогими ракетами GMLRS большой дальности, когда можно использовать 105-мм артиллерийские снаряды, которые стоят около 0,4% от ракеты GMLRS, нет смысла”, - говорится в сообщении.
InformNapalm пишет, что Еленовка была известным лагерем военнопленных "днр" и концлагерем (и десятилетиями исправительной колонией).
“Нужно быть обманчивым российским троллем или пропагандистом, чтобы поверить, что Украина поразит эту цель”, – говорят расследователи.
Напомним
28 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место удерживания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.
Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для удерживания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.
По данным Офиса Генпрокурора, погибло примерно 40 человек, получили ранения – 130.
СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.
Дополнение
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на призывы российских дипломатов казнить украинских защитников полка “Азов”, сравнив их с военными преступниками.