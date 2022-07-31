В міноборони рф заявили, що росія покаже експертам ООН і МКЧХ колонію в Оленівці

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У повідомленні міноборони рф йдеться про те, що росія "офіційно запросила експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста".

Як стверджує російське відомство, це нібито робиться "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвело до загибелі великої кількості українських військовополонених".

Нагадаємо

28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці.

Вибухи відбулися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, загинуло приблизно 40 осіб, отримали поранення – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

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