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Президент Украины призвал мир признать россию государством-террористом

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в разговорах с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой ОБСЕ Збигневом Рау обсудил вопросы украинских военнопленных, а также теракт в Еленовке и необходимость признания россии государством-террористом, пишет УНН со ссылкой на видеообращение Зеленского.

Детали

Зеленский подчеркнул, что сегодня, 2 августа, говорил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Конечно, ключевая тема – это оборонная поддержка нашей борьбы за свободу, это взаимодействие, которое мы должны усиливать постоянно ради наших общих интересов", - сказал он.

Президент добавил, что был в Киеве сегодня глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

Цитата

"Поблагодарил его за поддержку. В переговорах и с господином Столтенбергом, и с господином Рау уделил особое внимание вопросу относительно наших военнопленных, которые удерживаются россией. В частности, это касается и российского теракта в Еленовке, который должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать россию государством-террористом. Что еще нужно для этого? Разве это недостаточно жестокий и очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах мира были приняты соответствующие решения о признании россии государством-террористом?", - сказал Зеленский.

Дополнение

По данным ГУР Минобороны, 28 июля на территории бывшей исправительной колонии в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы были в новом помещении для выведенных из "Азовстали" военных. Оборудование здания закончилось 2 дня до этого, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора на 29 июля, погибло около 40 человек, получили ранения – 130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты в этой трагедии.

Позже Украина получила сигнал, что в рф готовы вернуть тела погибших в Еленовке героев, но "по окончании расследования".

При этом российские оккупанты не пустили представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным в колонии Еленовке.

Украинские Национальные Новости

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