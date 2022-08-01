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У рф готові повернути тіла загиблих в Оленівці героїв, але "після закінчення розслідування" - омбудсмен

У рф готові повернути тіла загиблих в Оленівці героїв, але "після закінчення розслідування" - омбудсмен

Київ • УНН

 • 128710 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Україна отримала сиграл, що у рф готові повернути тіла загиблих в Оленівці героїв, але "після закінчення розслідування". Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише УНН.

Цитата

"... ми отримали сигнал, що вони (рф - ред.) готові повернути тіла наших героїв. Але таке формулювання, що "після закінчення розслідування". На уточнення: "Скільки треба часу на розслідування?" - ми відповіді поки не отримали. Але, знову ж таки, ми чекаємо", - сказав Лубінець.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів воєнних злочинів.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу колонії в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, дістало поранення – 130.

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать про те, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії за допомогою вибухівки.

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