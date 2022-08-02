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Зеленський зустрівся з главою МЗС Польщі: про що говорили

Зеленський зустрівся з главою МЗС Польщі: про що говорили

Київ • УНН

 • 106699 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави української держави.

Деталі

Зеленський подякував президенту та уряду Польщі, а також усьому польському народу, за підтримку України під час повномасштабного вторгнення рф та допомогу українським біженцям. 

"Це потужні сусіди, які допомагають нам сьогодні, у цей історичний момент, підтримуючи нас у різних напрямках. (...) Допомагають хто чим може – приймаючи у сім’ях, допомагають нашим дітям, допомагають сім’ям знаходити роботу й прихисток", – сказав президент України.

Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила закон щодо особливого статусу поляків в Україні.

"Я вважаю, що таких речей між нашими народами має бути якомога більше. Таке єднання в цей час свідчить про спільне майбутнє наших народів, наших незалежних суверенних держав", – сказав Зеленський.

Також президент України подякував Польщі за оборонну допомогу Україні, зокрема за постачання самохідних артилерійських установок Krab.

Зеленський закликав Збігнєва Рау докласти зусиль до звільнення з російського полону українців, які входили до складу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі та чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау відвідав зруйновану російськими окупантами Бучу на Київщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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