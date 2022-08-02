Зеленський зустрівся з главою МЗС Польщі: про що говорили
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави української держави.
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Зеленський подякував президенту та уряду Польщі, а також усьому польському народу, за підтримку України під час повномасштабного вторгнення рф та допомогу українським біженцям.
"Це потужні сусіди, які допомагають нам сьогодні, у цей історичний момент, підтримуючи нас у різних напрямках. (...) Допомагають хто чим може – приймаючи у сім’ях, допомагають нашим дітям, допомагають сім’ям знаходити роботу й прихисток", – сказав президент України.
Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила закон щодо особливого статусу поляків в Україні.
"Я вважаю, що таких речей між нашими народами має бути якомога більше. Таке єднання в цей час свідчить про спільне майбутнє наших народів, наших незалежних суверенних держав", – сказав Зеленський.
Також президент України подякував Польщі за оборонну допомогу Україні, зокрема за постачання самохідних артилерійських установок Krab.
Зеленський закликав Збігнєва Рау докласти зусиль до звільнення з російського полону українців, які входили до складу спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Польщі та чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау відвідав зруйновану російськими окупантами Бучу на Київщині.