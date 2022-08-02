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Зеленский встретился с главой МИД Польши: о чем говорили

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы украинского государства.

Детали

Зеленский поблагодарил президента и правительство Польши, а также весь польский народ, за поддержку Украины во время полномасштабного вторжения рф и помощь украинским беженцам. 

"Это мощные соседи, которые помогают нам сегодня, в этот исторический момент, поддерживая нас в разных направлениях. (...) Помогают кто чем может – принимая в семьях, помогают нашим детям, помогают семьям находить работу и убежище", – сказал президент Украины.

Он напомнил, что Верховная Рада приняла закон об особом статусе поляков в Украине.

"Я считаю, что таких вещей между нашими народами должно быть как можно больше. Такое единение в это время свидетельствует об общем будущем наших народов, наших независимых суверенных государств", – сказал Зеленский.

Также президент Украины поблагодарил Польшу за оборонную помощь Украине, в частности за поставки самоходных артиллерийских установок Krab.

Зеленский призвал Збигнева Рау приложить усилия к освобождению из российского плена украинцев, которые входили в состав специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним

Министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау посетил разрушенную российскими оккупантами Бучу в Киевской области.

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