Глава МЗС Польщі відвідав Бучу: побував у модульному містечку

Цитата

"Сьогодні на Київщину завітав міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау. Разом побували в місті Буча – в храмі Святого Апостола Андрія Первозванного та поклали квіти до пам’ятного знаку на місці масового поховання, що розташоване поруч. Також відвідали модульне містечко, що передала громада Польщі для людей, які через бойові дії залишилися без домівок.

Додамо

Рау наголосив, що попри російський обструкціонізм, Польща рішуче налаштована забезпечити діяльність та допомогу ОБСЄ Україні.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау сьогодні приїхав з візитом до України.