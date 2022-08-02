Глава МИД Польши посетил Бучу: побывал в модульном городке

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау посетил разрушенную российскими оккупантами Бучу в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, информирует УНН.

Цитата

"Сегодня Киевскую область посетил министр иностранных дел Польши, действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау. Вместе побывали в городе Буча – в храме Святого Апостола Андрея Первозванного и возложили цветы к памятному знаку на месте массового захоронения, расположенного рядом. Также посетили модульный городок, который передала громада Польши для людей, которые из-за боевых действий остались без домов", – написал Кулеба.

Добавим

Рау подчеркнул, что, несмотря на российский обструкционизм, Польша решительно настроена обеспечить деятельность и помощь ОБСЕ Украине.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сегодня приехал с визитом в Украину.

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