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До України з візитом приїхав міністр закордонних справ Польщі

До України з візитом приїхав міністр закордонних справ Польщі

Київ • УНН

 • 109183 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі та чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау приїхав з візитом до України. Про це йдеться у повідомленні польського головування в ОБСЄ у 2022 році у Twitter, пише УНН.

Цитата

"Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау розпочав свій візит до України. Незважаючи на російський обструкціонізм, Польща сповнена рішучості забезпечити діяльність ОБСЄ та допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, Рау разом з Генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід вже "відвідав Бучу – місце немислимої жорстокості".

"Воєнні злочини, скоєні російськими військами в Україні, не будуть забуті. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - сказано у повідомленні.

FM @RauZbigniew and @HelgaSchmid_SG visited Bucha - a site of unthinkable cruelty.

War crimes committed by Russian troops in Ukraine will not be forgotten. Those responsible will be brought to justice.#OSCE2022POL pic.twitter.com/bDE2mclCzV

— Polish OSCE Chairmanship 2022 (@PLinOSCE) August 2, 2022

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