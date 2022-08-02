До України з візитом приїхав міністр закордонних справ Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Польщі та чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау приїхав з візитом до України. Про це йдеться у повідомленні польського головування в ОБСЄ у 2022 році у Twitter, пише УНН.
Цитата
"Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау розпочав свій візит до України. Незважаючи на російський обструкціонізм, Польща сповнена рішучості забезпечити діяльність ОБСЄ та допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, Рау разом з Генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід вже "відвідав Бучу – місце немислимої жорстокості".
"Воєнні злочини, скоєні російськими військами в Україні, не будуть забуті. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - сказано у повідомленні.
FM @RauZbigniew and @HelgaSchmid_SG visited Bucha - a site of unthinkable cruelty.
War crimes committed by Russian troops in Ukraine will not be forgotten. Those responsible will be brought to justice.#OSCE2022POL pic.twitter.com/bDE2mclCzV