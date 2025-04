До України з візитом приїхав міністр закордонних справ Польщі

Цитата

"Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау розпочав свій візит до України. Незважаючи на російський обструкціонізм, Польща сповнена рішучості забезпечити діяльність ОБСЄ та допомогу Україні", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, Рау разом з Генсеком ОБСЄ Хельгою Шмід вже "відвідав Бучу – місце немислимої жорстокості".

"Воєнні злочини, скоєні російськими військами в Україні, не будуть забуті. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - сказано у повідомленні.

FM @RauZbigniew and @HelgaSchmid_SG visited Bucha - a site of unthinkable cruelty.



War crimes committed by Russian troops in Ukraine will not be forgotten. Those responsible will be brought to justice.#OSCE2022POL pic.twitter.com/bDE2mclCzV

