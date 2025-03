В Украину с визитом приехал министр иностранных дел Польши

Цитата

"Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау начал свой визит в Украину. Несмотря на российский обструкционизм, Польша полна решимости обеспечить деятельность ОБСЕ и помощь Украине", - говорится в сообщении.

Детали

Как указано, Рау вместе с Генсеком ОБСЕ Хельгой Шмид уже "посетил Бучу – место немыслимой жестокости".

"Военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине, не будут забыты. Виновные будут привлечены к ответственности", - сказано в сообщении.

